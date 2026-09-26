Milliler güven verdi

UEFA Uluslar A ligi ilk maçımızda Avrupa'nın en pahalı milli takımı Fransa karşısında top rakipteyken savunmada beşli, bu beşlinin önünde dörtlü yakın hat ve ileride Barış'ı bırakarak iyi mücadele ettik. Kanatlardan ve merkezden fırsat vermedik. Mbappe'yi Oğuz ile Olise'yi Ferdi ile iyi kapattık. Merkezde Rabiot ve Kone'nin oyun kurmasına Salih ve İsmail iyi engel oldu. Topu kazanıyoruz lakin saklamada ve sahip kalmada sıkıntılar yaşadık Arda dahil çabuk kaybettik. Kanat beklerimize stoperlerimiz Zeki ve Abdülkerim iyi destek verdiler. 27'de ilk defa organize ve kalabalık geldik, önce Barış iyi vuramadı sonrasında Arda'nın müthiş pası Ferdi'nin kafa şutunda kaleci Maignan başarılıydı. Atletik takım Fransa ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde baskıyı arttırınca etkili olmaya başladı. Uğurcan'ın 43'de parmaklarının ucu ile kurtarışı olağanüstüydü.



Savunmada iyi kademeye giren millilerimiz Fransa'nın zayıf kanat bulup hücumla çökertmesine izin vermedi. İkinci yarıya daha özgüvenli bir oyunla girdik. İsmail'in kale önü yakaladığı fırsatın gol olmayışına üzüldük. Yüklendiğimiz dakikalardı. Uğurcan ile başlayan Abdülkerim ile devam eden geriden çıkış zorlaması gereksizdi. Mbappe affetmedi. Basit gol yedik. Direncimiz ve isteğimizin kırılmaması beraberlik golünü arayışımız yüksekti. Doğru ve başarılı oyunumuz devam etti. Dağılmadık. Farkın büyümesine izin vermemenin ötesinde beraberliği kaçırdık. Milli takımımızın Dünya Kupası'ndan sonra böylesine pozitif oyunla dönmesi güven verdi. 45 yaşındaki Elit kategori hakemi Alman Felix Zwayer kariyeri, başarıları ve geçmişte yaşadığı handikaplarıyla bildiğimiz bir hakem. Sakin, kararlı, otoriter ve oyuncularla iletişimi iyiydi. Basit temasları oynattı, topu oyunda tuttu. 31'de Barış Alper kendini çok kolay bıraktı öyle penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Ülke futbolu, futbolcuları ve hakemlerimiz olarak basit temaslarda kolayı seçip mikroskobik faul aramak üretmek yerine savaşan temaslı çağdaş güncel oyuna dönmeliyiz. Yardımcıların açık ofsaytlarda beklemeden bayrak kaldırmaları çok doğruydu. 85'te kaleci Uğurcan ceza alanı dışında kol ile oynadığı gerekçesiyle VAR müdahalesi geldi, kırmızı gördü.