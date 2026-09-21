Penaltıyı vermedi

Amedspor önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Kaleci Nübel'in topu stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu pres ile golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Savunmada sahayı çok iyi paylaştılar ve her mevkiide bir fazlaymış gibi görüntü verdiler. Orban'ın golleri ile puanları toplayıp ligde fark yarattılar. Beşiktaş kanatları ve merkezi kullanmak istedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'ın mağlubiyetini getirdi. Amedspor coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Keyifli bir maç oldu. Ali Şansalan bire bir markajlı, agresif, temaslı maçta çok koştu. Amedspor ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amedspor ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor, bariyer oluyor ve net penaltı ama veremedi. VAR müdahalesi yedi.

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Fenerbahçe-Eyüpspor maçında da hakem Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesinde pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi. VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci yaşlısı, acemisi ustası fark etmiyor. VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeliler. Penaltı öncesi Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo- Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru. Devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti, oyun devam etti ve 4. gol geldi. Gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı kartlar örnek uygulamaydı.