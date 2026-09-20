Kolak güven sarstı

Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in durarak bekleyerek değil, koşarak pres yaparak mücadele ederek maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu, ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Premier Lig'in son 10 yılına damga vurmuş Salah gibi bir yıldızın Trabzonspor'da olması, performansı muazzam. Onu seyretmek ayrı bir keyif. Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek 10 kişi rakip alana gidince, ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Galatasaray, Barış olmadan çabuk hücum edemiyor, çizgiye inemiyor üretemiyor.

Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için taşınması ağır maddi ve manevi yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı ve sınıfta kaldı.

Trabzonspor daha ilk yarıda attığı 3 golle fişi çekti ve oyunu kontrol eden taraftı. Gecenin yıldızı Salah hat-trick ile oyununu taçlandırdı.



Trabzonspor oynadığı üstün oyun ve farklı skorla galibiyeti hak eden taraftı. Batuhan Kolak için tam bir sınav maçıydı. 10, 34 ve 54'üncü dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı, ama kesti! Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı kart göstermedi.

71'de Sane'ye yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulden dolayı Saviç'e sarı değil, kırmızı kart verilmeliydi.

Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü.

85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır.

VAR müdahalesi yedi. OFR de izledi ve doğru kırmızı kart geldi.

Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.