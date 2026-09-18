Beşiktaş oyuna iyi başladı. Müthiş hücum organizasyonu ve pas trafiği ile golü de buldu. Ancak hızla çıkıp hücumda çoğalan Marsilya her pozisyonda Beşiktaş ceza alanına hep bir fazla geldi. Orta alan üstünlüğünü kısmen eline geçirince savunma arkasına atılan her topta Beşiktaş kalesinde tehlike yarattılar. Öne çıkan Emirhan ve Ouattara'nın bıraktığı derin boşluktan Abdallah beraberlik golünü buldu. Merkezden gelen ataklarda sarı kartla oynayan Agbadou rakibe pozisyonlar verdi. Sahanın gladyatörü Salih çok mücadele etti tüm açıkları kapattı müthiş oynadı. Hem santrafor hem bağlantı oyununu muazzam oynayan Vlahovic istediği topları alamayınca derine geldi. Aldığı toplarla oyunu kanatlara açtı. İlk golün benzeri pas organizasyonu ile Orkun'un önüne bıraktı ancak son vuruşta Orkun başarılı olamadı.



Agbadou ile Djalo değişikliği savunmayı toparladı. Artarak devam eden tutkulu tribünün sevgi desteği ile Beşiktaş coşkulu oyunla arka arkaya golleri buldu. Marsilya neye uğradığını şaşırdı dağıldı. Girenler çıkanlar attıkları goller ve oynadıkları futbol ile gözümüzün pasını sildiler modern futboldan örnekler verdiler. Bu kadar kısa sürede Beşiktaş'ta bu derece pozitif kimlik değişimi yaratan İtaliano'yu müthiş oynayarak farklı galibiyeti hak eden Beşiktaş'ı kutlarım. Avrupa Ligi'nde yolun açık olsun Beşiktaş. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti İstanbul'da futbol atmosferini ve tutkulu seyirciyi bildiği için yeni gözdesi 35 yaşındaki İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yanına tecrübeli 4. hakem Simone Sozza'yı da koyarak kuvvetli ekip göndermiş. Soğuk kanlı ve iyi bir karakter olan Colombo için net bir sınav maçıydı. Maçın 3 dakika geç başlaması yakışmadı. Agbadou'ya çıkan sarı doğru ve yeterliydi. Temaslı oyuna izin verdi. Sahada kayboldu, ne zaman ihtiyaç duyuldu, o zaman sahneye çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Modern hakemlikten örnekler verdi. Sınavı geçti. En kısa zamanda Elit kategoriye yükselir. Çok başarılıydı.