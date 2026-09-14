Hakem başarılıydı

Galatasaray o beklenen ön alan baskısı yerine daha geniş alana konumlanarak doğaçlama hücum yaparak başladı. Leao, Yunus, Barış Alper bireysel çalım atıp gitmek istiyor. İlk yarının son çeyreği hariç önde kabul edilebilir bir oyun planı göremedik. Rakip ceza alanında 23 kez topla buluşmanın 15'i son çeyrekte oldu. Kanatları etkili kullanıp merkeze hareketlenerek yapılan hücumlar stoperler arasına yapılan koşularla pozisyonlar buldular ancak son vuruşlar kaliteli olmayınca gol gelmedi. Kocaelispor sahanın her yerinde rakibe nefes aldırmayan birebir sert ve yakın savunma yapan genç bir takım. Topun arkasına geçerek Galatasaray'ı 5-4-1 ile karşıladı. Kazandığı toplarla hızlı geçişle gol aradı. Direklerden dönen toplar kaçan pozisyonlar ve kalesinde başarılı kurtarışlar yapan Serhat vardı. Bir de ilk topları sektirmese daha iyi olacak.

Galatasaray ikinci yarı tempoyu artırdı yüksek baskı ile Kocaelispor'u kendi ceza alanına hapsetti. O kalabalığın içinden direkt kaleyi bulan şutla ceza alanı dışından Abdülkerim kilidi açtı. Şüphesiz sahanın en çalışkan oyuncusu Torreira'ydı. Golden sonra Kocaelispor öne çıktı lakin geç kaldı. Oyunu domine eden daha kaliteli ve tecrübeli ayaklara sahip Galatasaray kazanmayı bildi. Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın iptal edilen golünde kaleci Serhat'ın yerde elleriyle sahip olduğu topa Deniz vurup aldı. Bu fauldür. Hakem tespit edemedi VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi doğru kararla golü iptal etti. Torreira'nın yüzüne el kol illegal kullanımından dolayı Haidara'ya sarı göstermeliydi, göstermedi hatta faul vermedi. 33'te Sissoho ile Kocaelispor 43, 63 ve 68'de Deniz ile Galatasaray penaltılar bekledi devam kararlarının hepsi doğruydu. Ligin deneyimli hakemi zor maçta başarılıydı.