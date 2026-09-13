Tecrübe lazım

Trabzonspor geçen hafta farklı galip gelen kadro ile Konyaspor karşısında önde baskı yaptığı ilk dakikalarda savunmada az adamla yakalanınca yediği şok golle maça adeta 1-0 mağlup başladı. Ligde henüz puanla tanışamayan Konyaspor bu maçı türbülanstan çıkış maçı olarak görmüş olmalı ki yüksek motivasyonla hiç telaş yapmadan iyi başladığı oyunda bulduğu erken golle büyük avantaj yakaladı. Savunmada ve orta alanda organize oyunla kaymaları çok iyi yaparak Trabzonspor'un pas trafiğinin işlemesine ve Salah'ın topla buluşmasına engel oldular. Kazandıkları toplarla hızlı çıkarak direkt gittikleri Trabzonspor kalesinde tehlike yarattılar. Onana çok başarılıydı.

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Şoku atlatan ve doğaçlama oynayan Trabzonspor 15. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Aral ve Pina yüksek ortalarla Onuachu'yu buluşturmaya çalıştı lakin Konyaspor stoperleri buna fırsat vermedi. Salah zaman zaman derine gelip top almak zorunda kaldı. Etkisiz kalan Ozan'ın yerine Cabral'ın savunmaya Mustafa'nın öne çıkması ve sonrasında Aral ile Muçi'nin çıkarılıp Saviola ve Dju'nun oyuna girmesiyle Hüseyin hocanın çift forvete dönmesi doğru hamlelerdi. Oyun bundan sonraki bölümde Trabzonspor ile kaleci Bahadır arasında geçti. Lakin gol gelmeyince hocasız Trabzonspor'da mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Reşat Onur Çoşkunses'in 18'de Gonçalves'in yüzüne elini illegal kullanan Pina'ya ve 28'de yaşanan krizde Fabinho'ya yaptığı davranıştan Adil'e sarı göstermeliydi. 45+2'de Muçi'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Deniz'e çıkan sarı kart sınırda bir sarı. Sahada ben olsam kırmızı kart verirdim. 58'de Mustafa Eskihellaç'a çıkan sarıya katılmıyorum. Onana hırsına yenik düşünce gereksiz sarı gördü. 30 yaşındaki genç hakemin fauller konusunda tecrübeye ve zamana ihtiyacı var.