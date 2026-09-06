Meler tedirgindi

Her iki takımın da taktik sadakatle ve kontrollü başladığı oyunda hiç de düşündüğümüz gibi güçlü orta alan mücadelesi seyretmedik. Rakip kaleye kolay gidişler ve final pası öncesinde top kayıpları oldu. Beşiktaş kendi iç saha oyununu bu maçta da devam ettirdi. Atak oynayan taraftı. Fenerbahçe, taçtan gelen topta Beşiktaş savunması hata yapınca Skriniar ile golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş Trossard'ın ayak dışı ile mükemmel pasında Rıdvan'ın klas vuruşu ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı sanki Beşiktaş kendi evinde oynarcasına temposunu hiç düşürmeden hücum oynadı. Cesur ve akıllı oyunla derbiyi kazanmayı bildi. Halil Umut Meler kuşkusuz ligin en kariyerli hakemi. 6'da ceza alanı içinde Oğuz ile mücadele esnasında yerden seken top Agbadou'nun omuz-kol bölgesinden sekiyor. Bu görüntüler ile temasın yerini çözmek çok zor. Hakem devam dedi. En yakındaki İrfan Can pozisyonu en iyi görendi, o da hiçbir reaksiyon vermedi. 50'de Vlahovic'in attığı golde Kante ile mücadelesinde karşılıklı basit bir temas var fakat hakem faul verdi. Neye faul verdiğini anlamak mümkün değil!

Oysa bu temas modern futbolda faul değil buz gibi goldü. Skriniar Vlahovic eşleşmesini maç başından itibaren çözmedi. Hakemler oyuncuları tanımalılar geçmişlerinde yaşadıklarını bilmeliler. 52'de yaşanan krizde Skriniar, Vlahovic'in boğazını sıkıyor. Vlahovic de Skriniar'a anlamı kötü olan kabul edilemez bir el işareti yapıyor. Her iki oyuncu da sarı değil, kırmızı kart olmalıydı. Hakem sarı ile geçiştirdi. 75'te Beşiktaş ceza alanı ön çizgisinde Salih'in Kerem'e net bir faulü var. Çizgi içinde olsa VAR devreye girerdi ama girmedi. Demek ki dışarıda. Pozisyon dışarıda ise Halil Umut Meler frikik ve sarı kart vermeliydi ama hiçbir şey vermedi devam dedi. Büyük hata. Meler ürkek ve tedirgindi. İsmi ile durumu idare etmeye çalıştı daha iyi performans beklerdim. 39 faul, 7 sarı kartla tamamladı. Bu maç Meler için köprüden önce son çıkıştı, uçurumdan aşağı atladı.