Ters orantılı performans

Galatasaray yüksek ön alan baskısı ile Başakşehir'i sahasına hapsetti. Baskıdan panikleyen Başakşehir'in savunması çıkarken yaptığı pas hatasını değerlendiren Osimhen golü buldu.

Biyonik adam Osimhen ön alanda baskı yapıyor, geriye geliyor top çıkarıyor, savunma arkasına atılan toplara koşuyor derken talihsiz bir sakatlıkla oyundan çıktı.

Lemina-Sanchez ikilisi takımı öne çıkarırken Torreira'nın ön bölgeye desteği çok etkili oldu.

Sane kanat değiştirerek serbest oynuyor. Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray siyah ile beyaz kadar farklı.

Öyle ki çıkana kadar Galatasaray rakip ceza alanına 11 kez girerken, oyundan çıktıktan sonra giremedi.



Başakşehir ikinci yarı daha etkili oldu. Osimhen'in yokluğunda üretemeyen Galatasaray'da Leao girince oyun seviye atladı.

Torreira'nın golündeki pas trafiği baş döndürücüydü. Galatasaray savunmasında sorunlar devam ediyor.

Kadir Sağlam'ın maçın ilk yarısında çaldığı 18 faulün en az 14 tanesi yalan, çünkü faul değil. En doğru kararı Yunus'a yapılan faul ve Operi'ye gösterdiği sarı kart.

Faul ve kart standardı yok. Çifte standart uygulamaları var. 63'te verdiği penaltıda Sallai önce basit çekip bırakıyor, sonra sağ kolu ile Fayzullayev'in boynuna teması var.

Bunu hakem görebildiyse bravo.

Penaltı ve sarı hakemin kararıdır, VAR karışmaz. Umut Bozok'un direkt ihracı doğru.

Sanchez'in iptal edilen golü VAR tespiti ile ofsayt. 5 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 29 faul topun oyunda kaldığı dakika: 51.17. Hakemin performansı taşıdığı kokartla ters orantılı.