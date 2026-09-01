Skandal bir karar

Trabzonspor'da yaşanan Fatih Tekke'nin istifasındaki sıkıntılı süreç bitmiş, yerini sevgi yumağı ve üst seviye takım birlikteliği almış.

Ancak bu pozitif atmosfer sahadaki oyuna yansımadı.

Trabzonspor bazı anlarda iyi göründü o kadar. Salah'ın kontrataktan attığı gol dışında pozisyon yok.

Onana'nın öne attığı uzun topları Amed savunması çok kolay karşıladı ve kazanılan toplarla etkili hücum organizasyonları geliştirdiler. Onana kalesinde devleşti, 5 kurtarışı var.

Topa sahip olan direkt kaleyi ve golü düşününce orta alanlar çabuk geçildi.



Trabzonspor golü ararken savunma güvenliğini kaybedince golü yedi. Onuachu'nun kendini bulması için bir gole ihtiyacı var. Çok aradı istedi ama olmadı.

Atilla Karaoğlan'ın karta girmeme ısrarı yanlıştı. Oyunun sertleşmesine, gerilmesine ve itirazlara neden oldu. Ballet sanki hakemin koruma kalkanındaydı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Dia Saba'nın ortasında Melih'in sol kolu açık genişlemiş ve topla oynayan kol konumundaydı. Penaltı kararı doğru.

Onana'nın kurtarışında golü atan Sor'un ceza alanına erken girip girmediğini VAR inceledi. Teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız.

Tamam da çıplak gözle maç yayınında Sor'un ceza alanına erken girdiğini, topa vurduğunu ve golü attığını görüyoruz. VAR bunu nasıl inceledi, nizami saydı anlayamadık.

Bu karar bir skandal… 70'te Mustafa Eskihellaç'ın pozisyonu ofsayt değil, lakin düşmesinde de temas yok, kendini attı, penaltı değildi.

Amed'in attığı ikinci golde, golü atan oyuncu topun gerisinde, ofsayt yok. Gol temiz. Hakem Atilla Karaoğlan'ın baskı altında, endişe ve kaygılı olduğu her kararında yüzünden okunuyordu.