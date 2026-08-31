Fenerbahçe kanatlardan çok etkili ve baskılı başladı. Özellikle Oğuz Aydın ile Brown'ın uyumu her geçen maç daha da yükseliyor. Atılan golde bu kanattan bu ikilinin müthiş organizasyonu ile geldi. Greenwood ilk yarıda istediği topları alamadı. Vedat Muriç'in derine gelip top alması son vuruşlarda diri kalmasını engelliyor. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı. Farktan sonra İsmail Kartal'ın hamleleri doğru ve yerindeydi. Samsunspor geçen yıldan çok uzakta. Sistemini oturtan Fenerbahçe galibiyeti hak eden taraftı. Yasin Kol, modern futbola uzak, kafasına göre kendi kuralları ile maç yöneten, her pozisyonda iletişim becerisi olarak çatık kaş kullanarak oyuncuları disipline etmeye çalışan eskiyi çağrıştıran nesli tükenmiş son kale bir hakem. Samsunspor oyuna sert başladı ama hakem oyunu okuyamadı.



5'te Guarino'nun Vedat Muriç'e kayarak geç kalıp sınırları zorlayan kontrolsüz hareketi net penaltı ve sarı kart. Ama Yasin Kol ve VAR olayın vallahi farkında değiller, vermediler! Çünkü kafaları çok karışık. Hava topunda Oğuz'un aleyhine elle oynama çaldı, şaka gibi! Teknik Direktör Fink'e sarı kart doğru İsmail Kartal aynısını yaptı ona niye yok? 44'te Semedo yerdeki Yalçın'ın bacağına kramponun tümüyle bilerek görerek isteyerek basıyor ve üzerinde kalıyor. Güç transferi var, sakatlayıcı hamle var... Ciddi faulden ihraç olmalıydı. Hakemler oralı bile olmadılar! Yasin Kol maçtan o kadar kopuk ki fauller, kartlar... Neleri neleri atladı! Herhalde haftaya oynanacak derbiyi bekliyordu. Bu maç gelince morali bozuldu. Oyuncular hakemi çözdüğü için sahada cezaları kendileri kesmeye başladı. Hakem ve VAR adına utanç verici bir performans. Yatıp kalkıp skora dua edin yoksa kontrol altına alamadığınız bu kontrolsüz güç her şeyi bitirecekti.