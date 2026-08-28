Hakem ezildi

Trabzonspor maça iyi başladı.

Oyuna ağırlığını koymaya başlamıştı ki Ferencvaros ilk maçta olduğu gibi sert kışkırtıcı ve yıldırıcı taktik faullerle oyunu kızıştırdı.

Bu tuzağa ilk düşen Milanovskyi oldu. Rakibine yaptığı sakatlayıcı ciddi faullü oyundan hakem ve 1 numaralı yardımcı hakem desteği ile ihraç oldu. Erken 10 kişi kalan Trabzonspor'da dengeler bozuldu.

Sinirlenen Cabral'ın kanadını etkili kullanan Ferencvaros sonuca gitti. Cabral'ın ihracı ile 9 kişi kalan Trabzonspor farklı mağlubiyetle Avrupa ligine veda etti. Konferans Ligi'nde yoluna başarılar dilerim.



Maçın hakemi 36 yaşındaki Rade Obrenovic Ocak 2026'da elit kadroya yükseldi. Bu yönetimi ile gördük ki henüz elit ve güçlü bir profil değil.

Maça taktik faullerle başlayan Ferencvaros'a karşı önlem alamadı, oyunu gerdi. Sahada kendisinin gördüğü pozisyonda önce sarı çıkardı sonra yardımcısından gelen destekle kırmızıya döndü. Pozisyon kırmızı kart. Bunu bile çözemeyen yurttaşı UEFA Başkanı Ceferin'den aldığı itici güç ve destekle buralara gelen sıradan bir hakem.

Cabral-Yusuf mücadelesinde dikkatsiz bir temasa Ferencvaros lehine penaltı verdi. Peki... Cabral'a ikinci sarıdan kırmızı niye?

Eğer sözlü itirazdan ikinci sarı verdi ise o başka!

Penaltıda kaleci Onana'ya itirazdan çıkan sarı tamam devamında Onana davranışları ile hakemin otoritesini varlığını yerle bir etti ama hakem Obrenovic cesaret edip ihraç edemedi! Ezildi, inandırıcılığı bitti.

Zaten maçın başından itibaren yoktu.