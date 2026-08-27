Fenerbahçe turu geçerek 18 yıllık özlemi bitirdi. Moral, motivasyon ve ekonomik olarak daha da güçlenecek. Her iki takım önde şiddetli baskı yerine kontrollü oyunu tercih etti. Ne yaptığını ne istediğini bilen Fenerbahçe kaleci Ederson ile savunma arkasına atılan uzun toplarla ve kanat hücumları ile gol aradı. Rakibini 4-4-2 gibi karşıladı. Kanat ortalarında Vedat Muriç çok aktif oldu. Attığı gol takip ve ustalıktı. Brown'ı bindirmelerini Oğuz'un pasla beslemeleri bu ikilinin uyumu çok etkiliydi. 60. dakikaya kadar orta alan ve oyun kontrolü Fenerbahçe'deydi. Lyon ikinci yarı çaresiz risk aldı, öne çıktı. Oyunda silik kalan Talisca ile 11'e 10 gibi oynayan Fenerbahçe de İsmail değişikliği tam zamanında geldi. Skriniar o kadar kötü pozisyon alıyor ki yenilen golde hatası çok büyüktü. İsmail hocanın skoru korumak topu önde tutmak için hamleleri doğruydu. Zor oldu ama Fenerbahçe tarih yazdı, hak ettiği yerde tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarım. İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek keyif verecek.



Zor maça UEFA'nın özen göstererek deneyimli 44 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani ve uyum içinde VAR'da görev yaptığı deneyimli yurttaşı Marco Di Bello'yu ataması doğru. Ancak bu tecrübeye rağmen maçta faul standardını ve yönetim kalitesini bir türlü oturtamadı. Saçma sapan düdükler çaldı. 47'de Vedat Muriç'in şutunda Fenerbahçe penaltı bekledi ancak Niakhate'nın sağ kolu bedene yakın kapanan destek kol konumunda devam kararı doğru. Hakem sahada penaltı verse de vermese de VAR karışamaz. 71'de Athekame Lyon'un golü öncesi Brown'a net faul yaparak topu alıyor bu seviye hakemler bunu nasıl sahada çözemez. VAR müdahalesi yed. 2 dakika seyretti. Bu kadar tecrübeye rağmen sahada güçlü bir hakem profili yoktu.