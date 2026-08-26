Trossard - Aliti...

Gündemi meşgul eden konuya kitabın ortasından direkt girelim... IFAB, "Şiddetli hareket; temas olup olmamasına bakılmadan,top için mücadele etmez iken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına,takım görevlisin, maç görevlisine,seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir'' diyor. Alanyaspor-Beşiktaş maçında yaşanan pozisyonda Aliti'nin Osmanlı tokadı, IFAB'ın tanımı ile net örtüşen şiddetli harekettir ve Aliti direkt kırmızı kart,Trossard sarı kart görmeliydi. Hakem görmedi, gereğini yapmadı ama VAR da yapamadı, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı.Bu şiddetli hareket gözden kaçmış ihlaller kapsamında VAR'ın devreye gireceği net bir pozisyondur.

DÜNYA KUPASI ÖRNEĞİ

2026 Dünya Kupası açılışı Meksika- Güney Afrika maçında Güney Afrikalı Zwane, Meksikalı Alvarado'nun kafa-yüz bölgesine benzer hatta daha hafif bir tokat attı. Brezilyalı hakem Sampaio görmedi ama VAR'da N.Gallo gördü ve devreye girdi. Hakemi izlemeye çağırdı, hakem de Zwane'yi 83'te şiddetli hareketten ihraç etti. VAR hakemi Kolombiyalı Nicolas, 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda çeyrek ve yarı final olmak üzere 10 görev, 2026 İspanya-Arjantin finalinde AVAR olmak üzere toplam 13 görev alarak Dünya Kupası'nın en çok görev alan VAR hakemlerinden oldu. Bizim Bülent Birincioğlu ve Ferhat Gündoğdu bence Gallo'yu Türkiye'ye çağırıp yeni talimatlar ışığında eğitim vermeli, insanları yanıltma diye de uyarmalı…

ÇIK VE ANLAT BİZE!

Dünya Kupası'nda uygulama örneğini seyrettik, IFAB'ın şiddetli hareket tanımını yazdık, VAR protokolünde yeni bir versiyon yok olmasına rağmen güya MHK Başkanı "Pozisyona kart gerekiyor. Neden burada VAR devreye girmedi kısmında ise "Bariz bir tokat hamlesi ya da bariz bir kırmızı kart pozisyonu olmadığı ve işin içinde sıyırdı mı tokatladı mı? Yeni talimatlara göre VAR devreye girmez'' demiş... Hakikaten bunları dediyse bu bir skandaldır! Bakın son Avrupa Şampiyonası'nda R.Rosetti ve Dünya Kupası'nda P.Collina oynanırken ve sonrasında çıktı her şeyi anlattı sorulara cevap verdi. Lig başlayalı 2 hafta oldu. Yaşanan spesifik pozisyonlar var, ortalık toz duman! MHK Başkanı çık ve değişen ne varsa anlatmalı. Hata varsa özür dile!. Ülke futbolunu ve hakemliği yaşanan bu bilgi kirliliğinden ve kaostan kurtar.

VAR DEVREYE GİRER

Aslında sahada yeteneksizleri "Pantolon olmadıysa gömlek uyduralım" dercesine hakemliği bıraktırıp VAR'a almanın, olanı yok etmenin, yenilerini yetiştirememenin palyatif çözümlerle günü ve koltuğu kurtarmaya çalışanların ülke futbolumuza yaşattığı nokta bu. UEFA Hakem Konvansiyonuna gireli 20 yıl oldu. VAR geleli neredeyse 10 yıl olacak ama biz 'VAR devreye girmeli mi girmemeli mi' noktasındayız! Sonuç IFAB, FIFA, UEFA veya Dünya coğrafyasında nerede olursa olsun VAR da YOK da fark etmez. Aliti'nin Trossard'a tokadı şiddetli harekettir ve kırmızı karttır. VAR devreye girmelidir.