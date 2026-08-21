Kötü hakem performansı

Trabzonspor muhteşem seyirci desteği ile çok coşkulu başladı. Topa daha fazla sahip olan Trabzonspor farklı kadro farklı oyun anlayışı ile yüksek kanat ortalarında önde Onuachu ve Umut Nayir ile etkili olma düşüncesine savunmada kompakt kalan Ferencvaros fırsat vermedi.

Öyle ki Onuachu zaman zaman kendi yarı alanına gelerek top almak zorunda kaldı. İlk yarıda uzun kalan takımın boyu gol üretemeyince Fatih hoca ikinci yarıya Malinovskyi ve Aral hamleleri ile Trabzonspor gerçeğine döndü. Baskıyı arttırdı oyunun hakimiydi.



Muçi ile merkezden hücumlar ve şutlar ile çok etkili oldu. Son vuruşlarda biraz daha dikkat ve kalite olsa goller gelecekti. İlk yarıda yenilen gol ile Trabzonspor mağlup ayrıldı lakin bu iş henüz bitmedi.

Trabzonspor bu takımı eleyecek güce ve kaliteye sahip bir takım.

Hırvat Igor Pajac 40 yaşında.

1.kategori bir hakem. Şampiyonlar Ligi'mde Atletico Bilbao-Karabağ maçını kartsız yönetmiş ama Uluslar D Ligi'nde San Marino-Cebelitarık maçını ise 10 sarı kart 2 penaltı ile tamamlamış! Yani dengesiz yönetimleri olan düşük kalite bir hakem.



Bu maçta da benzer yönetim gösterdi. Her kritik pozisyonda eli kulağında yardım bekliyor!

Trabzonspor'un penaltı beklediği ilk yarıdaki Nwaiwu ve Onuachu pozisyonlarında VAR'a yaslandı devam dedi oysa bunlar VAR'ın değil sahadaki hakemin karar vereceği pozisyonlar.

Ferencvaros'un taktik faullerini ve kışkırtıcı temaslı oyununu çözemedi, etkili olamadı ve proaktif hakemlik yapamadı. Yine böyle bir pozisyonda faulleri yapan Ferencvaroslu oyuncu ama Nwiaiwu ihraç oldu.

Hatalı karardı. 50'de Aral'ın avantajını kesti. Modern hakemlikten uzak, kötü bir performans gösterdi.