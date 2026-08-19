Skriniar daha dikkatli olmalı

Fenerbahçe rakibe önde baskı yerine kontrollü ve güvenli oyunu tercih ederek başladı. Lyon topu ikinci bölgeye taşıdığı anda Fenerbahçe baskıya başlayarak kaptığı toplarla savunma arkasına ve arasına girmeye çalıştı. Talisca-Vedat Muriqi olmadı sanki! Vedat derine gelip top aldı. Bu da hücum gücünü zayıflattı. Buna rağmen Vedat golü bulacak pozisyonlar yakaladı ama olmadı. Rakip katı savunma yapmıyor ancak sahayı iyi parselliyor. Çabuk çıkıp ön bölgede etkili oldular. Semedo'nun kanadından çok geldiler. Openda, Fofana ve Tolisso boş bırakılmaya gelmiyor. Pas sayısını arttırdıkları dakikalarda golü buldular. Fenerbahçe ikinci yarıya sahanın en iyisi Greenwood'un nefis golüylebaşladı. Özgüveni ve moralleri yükselten bu gol sonrası daha etkili olan Fenerbahçe'nin atakları arttı. Ancak savunma öne çıkmakta geç kalınca takımın boyu uzuyor. Asensio, Nene ve Lukaku hamleleri ile topa daha çok sahip olmayı, ara pas, şut ile golü hedefledi. Bir top direkten döndü. Skriniar hamlelerde geç kalınca faul yapmak zorunda kalıyor, gereksiz risk alıyor, anlamsız sarı kart görüyor. Daha dikkatli olmalı. Fenerbahçe zorlanacak ama bu takımı eleyecek güce sahip.