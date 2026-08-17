Tartışmalı kararlar

Beşiktaş rotasyonlu kadrosu ile çıktığı maça baskılı başladı lakin rakip ceza alanında ilk 20 dakikada bir kez topla buluşabildi. Bunda Eyüpspor'un çok kalabalık savunması ve sert oyunu etken oldu. Bu sertliğe Beşiktaş da karşılık verince ilk yarıda 17 faul düdüğü geldi ama modern futbolun gereği kartlar gelmedi! Tam bir karambol golcüsü olan Semih'in hava hakimiyeti yok. Kanatlardan gelen ortaları Eyüpspor stoperleri çıkıp çıkıp uzaklaştırdı, Semih etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta topu rakipten çok kısa sürede geri kazanma hırsı, başarısı ve baskısı rakibini hiç oynatmadı. Çok önemli diğer bir gelişme de hem ideal kadro hem rotasyonlu kadro uyum içinde istekli coşkulu aynı oyunu oynuyor. Bu da teknik direktör İtaliano'nun etkisi ve başarısıdır. Olaitan müthiş. Cerny ile uyumu golü golü getirdi. Her iki oyuncu bu akşam harika oynadı. İtaliano'nun henüz hazır olmayan Trossard ve etkisiz kalan Semih'i oyundan alması doğru hamlelerdi. Baştan sona oyun üstünlüğü Beşiktaş'taydı ve kazandı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen yaşanan gol sıkıntının ilacı belli Vlahovic...



Oğuzhan Çakır genç ve FİFA kokartlı bir hakemimiz. Çok atletik ve sahaya çok da yakışıyor. Lakin modern futbolda neyin faul neyin kart olduğunu kısacası futbolu ve hakemliği bilmiyor. Üzücü olan gelişim de gösteremiyor. Zaten sert oyun var, bir de buna hakemin kararsızlıkları ve dengesiz kartları eklenince oyun kızıştı. Djalo topla mücadele olmaksızın Costa'yı saçından çekti. Şiddetli hareket. Hemen aklımıza Cucurella'yı saçlarından çeken Neves'in ihracı geldi. Bu çekme kırmızı kart ama hakem sadece faul verdi kart çıkmadı! 68'de Costa ikinci sarıdan ihracı doğru. Verdiği vermediği fauller ve kartlar çok tartışmalı. Futbolcularla iletişiminde heybetli fiziğine rağmen beden dili zayıf kalınca sanki eğiliyor, küçülüyor. Bugün Arsenal-M.City (3-0) Süper Kupa finalinde hakem Barrot 23 faul, Oğuzhan Çakır ise bu akşam 34 faul çaldı. Anthony Taylor'ın işi zor...