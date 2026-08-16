Goutas’ın eli penaltı

Fenerbahçe hafta içi Olympique Lyon maçını düşünerek yerli ve milli ağırlıklı bir kadro ile sahadaydı. İsmail hocanın rotasyonlu kadrosunu görünce Süper Lig şampiyonluğu kadar Şampiyonlar Ligi'ni de hedeflediğini anlıyoruz. Önde yoğun baskı ve istekli başlayan Fenerbahçe kanatlardan, merkezden, duran toplardan hücum organizasyonları ile rakibini bunalttı. Kadrosu ve kulübesi ile en geniş ve konforlu takım Fenerbahçe disiplinli ve istekli oynadığı dakikalarda hücuma çıkarken kaptırılan topta Gençlerbirliği ilk defa geldi ve ilk isabetli şutla beraberliği buldu. Nasıl olsa gelmiyorlar diye hücumda çoğalan Fenerbahçe bu kez kontrataktan kalesinde ikinci golü gördü. İsmail hocadan geciken doğru hamleleri geldi. Kante oyuna girdikten sonra çok çalıştı. Talisca varını yoğunu ortaya koydu.

Ceza alanı içi ve ön çizgisi üzerine yerleşen Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasını ve kaleci İrfan'ı Fenerbahçe bir türlü aşamadı. Bu mağlubiyet iş kazası da olsa İsmail hocaya yazar. Acaba maça ideal 11 ile çıkıp sonucu garantiledikten sonra rotasyona gitmeli miydi diye düşünmeden edemedik. Oğuzhan Aksu yeni jenerasyondan bir isim. İyi götürdüğü maçta 70'te Talisca'nın şutunda Goutas'ın sağ kolu açık genişliyor ve sağ el ucu ile topa teması var. Pozisyon penaltı. Hızlı gelişen bu pozisyonu hadi hakem tespit edemedi yabancı VAR Andrew Dallas neden gerekeni yapmadı veya yapamadı? Sonuca tesir eden bu penaltı hafızalara kaydedilecek ve unutulmayacak.