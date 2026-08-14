Beşiktaş keyif veriyor

Türk futbolu ve Beşiktaş tarihinde iz bırakmış rahmetli Süleyman Seba başkanımızın ölüm yıldönümüne denk gelmesi maça daha bir anlam kattı. Maç önü Önder Özen'in röportajında ifade ettiği gibi kendini güncelleyen Beşiktaş tam bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Vlahovic'in hazır olup süre almaya başladığında gol yollarında çok daha etkili olacaklar. Maç ritmini bulduğunda Trossard ile taş gibi bir Beşiktaş izleyeceğiz.

Beşiktaş cesur oyundan taviz vermeden, ön alanda bunaltan baskı ile golü bulana kadar tempoyu hiç düşürmedi. Hem kanatlardan hem merkezden hücum organizasyonları geliştirdi. Olaitan'ın rakip savunma arasına Cerny'e gönderdiği öldürücü pas ile kontrataktan gelen gol de gördük ki futbolu bilen, güçlenen ve her zaman sahada veya kulübede bile olsa bu takımda benim yerim var diyen bir Cerny izledik. Bu Beşiktaş'ı izlemekten keyif alıyoruz. Coşkulu ve tempolu oyun süresini her maç üstüne koya koya geliştiren Beşiktaş alkışı hak ediyor.

İsviçreli hakem Urs Schnyder 40 yaşında. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip, futbolun doğasında olan temaslı oyuna izin veren, oyuna tempo katan bir hakem. 19 Kasım 2024'te Karadağ Türkiye maçını yönetti. O maçta teknik direktörler Prosinecki ve Vincenzo Montella'ya itirazdan, rakip oyunculara 6, bize 5 toplamda 13 sarı kart gösterdi. Bu tablo hakemin otorite ve yönetim kalitesi adına bizi ürküttü. Ancak bu maçtaki performansını izledikten sonra endişelerimiz gereksizmiş. Soğukkanlı, özgüvenli ve kontrolü elinde tutarak çağdaş hakemlikten örnekler verdi. Harika bir yönetim gösterdi.