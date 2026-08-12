Turu hak etti

Fenerbahçe ilk maçın skor avantajı ile telaşsız, kendinden emin ve sabırlı oyunu tercih etti. Sturm Graz hücuma çıktığında arkada bıraktığı boşluklara iyi giren Fenerbahçe ilk yarıda önemli pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi. Sturm Graz'ın inançsız ve düşük oyun temposu ile Fenerbahçe'yi hiç zorlayamadı. Kadro ve oyun kalitelerine baktığımızda ise iki takım arasında büyük siklet farkı var. Kante çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Hatalı paslarını bile gitti bastı yine aldı hatasını kapattı. Boş alanları görünce 'bu maç Kerem'in maçı olur' dedik ama son vuruş becerisi ve final pas kalitesi istenilen seviyede olmayınca nafile! Greenwood 'benim burada ne işim var' der gibi mutsuz görünüyor. Asensio iki maçta da sönük kaldı. Skriniar, Guendouzi, Ake ve kaleci Mert ilk maçta olduğu gibi yine iyiydiler. İsmail hocanın özellikle Muriç hamlesi ve diğerleri doğruydu. Fenerbahçe iki maçı da kazanarak turu geçmeyi hak etti. Uzun yılların hasretine bir tur kaldı.



UEFA Elit kategori hakemi İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçlık tecrübeye sahip. Fenerbahçe'nin 2021'de Olympiakos'a 3-0 ve 2025'te son 16'da Rangers'a 3-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi grup maçlarını yönetti. 14 yıldır La Liga'da görev yapıyor. 2016-2017 sezonunda ise yılın hakemi seçildi. Son Dünya Kupası'nda beklenen performansı gösteremedi 1 maçla geri döndü. Semedo'yu 12'de çektiler maçın başı diye sarı göstermemesini anladık ama 21'de Brown'u formasından çeken Malic'e göstermediği sarı kartı kabul edilemez. Hele ki çekmeden dolayı Semedo'ya 40'da gösterdiği sarı kart tam bir çifte standart uygulamaydı. Oyunun içinde kaldı top çarptı Talisca'ya engel oldu. Fenerbahçe lehine 64'de verdiği penaltı net doğru. Hernandez tecrübesiyle sorunsuz yönetti.