Ustalık kazandı

Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak başladı. Temsilcimiz, çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ile her geçen gün artan ritmli pas trafiği ile başladı. Erken bulduğu gol üzerindeki baskıyı da aldı Fenerbahçe'nin... Daha rahat ve özgüvenli pas yapmasını sağladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili olacak. Hatta 60'ta o golü atabilse özgüven patlaması yaşayacak, eski Kerem çizgine ulaşacaktı!

Sturm Graz topla az oynayan, geçiş kovalayan ve son 16 maçtır mağlup olmayan bir takımdı. Fenerbahçe'yi 5'li karşıladılar. Kuru kalabalık bir savunma yapıyorlar. Öyle ki Talisca 5 kişinin arasından topu kontrol etti, çekti vurdu, golü buldu. Skriniar sanki 40 yıllık Fenerbahçeli, öyle gönülden, coşkulu ve hırslı oynuyor. Tam bir kaptan. Sadece takımı ve oyunu değil tribünleri de yönetti coşturdu. Savunmanın merkezinde Ake ile uyumlu oyunları büyük güven veriyor. Bu akşam gençlik ve atletizm değil tecrübe, ustalık ve akıl kazandı. Zor rakip karşısında Fenerbahçe avantajlı.

İngiliz hakem Christopher Kavanagh, 13 yaşında hakemliğe başlamış. 2019'da FIFA hakemi olmuş. 40 yaşında UEFA Elit kategori bir hakem. Bundan önce Fenerbahçe'nin Avrupa ve Konferans liglerinde 3 maçını yönetmiş tanıdık bir isim. VAR tecrübesine de sahip. Premier Lig'de de önemli hakemlerden. Tecrübesi ve sakin yapısıyla oyunu hemen kontrol altına aldı. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kazandırdı. Aldatmalara kanmadı gereğini yaptı. Stankoviç'in 21'de Guendouzi'ye yaptığı faul sınırda UEFA'nın ifade ettiği borderlıne, hakemin saha kararı sarıda kaldı. Bence de sarı yeterliydi. VAR karışmaz. Kavanagh kalitelisiyle başarılı bir maç yönetti.