Bu F.Bahçe Kante’siz olmaz!

Bu sadece bir galibiyet değildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, lig aşamasının 5. haftasında alınan çok değerli bir deplasman zaferiydi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar karşısında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si, hem taktik disiplini hem de karakteriyle sahadan ayrıldı. İlk 45 dakika dengeli ama temkinli geçti. Fenerbahçe daha net fırsatlar üretti. 17. dakikada Muriqi'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi. 40. dakikada Oğuz Aydın'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Riznyk kritik bir kurtarış yaptı. Shakhtar topu tutmaya çalışsa da sarı-lacivertli savunma, özellikle Skriniar-Oppong ekseni ve Kante'nin orta saha hakimiyeti sayesinde büyük açık vermedi. Kante'siz bu takım olmaz. Sahanın yıldızıydı... İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskın çıktı. Orta sahada kazanılan toplar hızlıca kanatlara ve Muriqi'ye aktarıldı. 56. dakikadaki gol, tam da bu oyunun özetiydi: Kante'nin top kazanması, Kerem'in isabetli pası, Greenwood'un içeri sarkması ve Muriqi'nin bitiriciliği. Sonrasında Fenerbahçe skoru korumayı bildi. Bakın Fenerbahçe, Avrupa'da ayakta kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Şimdi sıra, bu galibiyetin getirdiği özgüveni Süper Lig'e de taşımakta. Bu gece Fenerbahçe, "kazanan takım" kimliğini hatırlattı. Londra'dan dönen 3 puan, sadece puan tablosuna değil, takımın ruhuna da yazıldı. Bir yanda savaşın getirmiş olduğu travmalarla uğraşan Arda Turan'ın takımının gösterdiği mücadeleydi tebrik etmek lazım. Bu psikolojiyle futbol oynamak kolay iş değil.