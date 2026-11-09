İstikrar şart!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı bir haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi düşünülemezdi. Hele karşısında Gençlerbirliği gibi görece zayıf bir rakip varken... Orkun'un dönüşü Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Takımın oyun dengesi, pas kalitesi ve hücum organizasyonları gözle görülür biçimde yükseldi. Orkun'suz dönemde daha dağınık, daha az yaratıcı ve üretkenlikten uzak bir Beşiktaş vardı. Onun sahaya dönmesiyle takımın öz güveni de yerine geldi. Ama bir kaptan olarak çok basit kartlar görüp cezalı duruma düşmesi hoş değil! Elbette galibiyetin tek mimarı Orkun değildi. Forvet hattının, özellikle Trossard ve Vlahovic'in formu da belirleyiciydi. Trossard yaratıcılığı, dribblingleri ve 3 asistiyle maçın yıldızı oldu. Vlahovic ise attığı gollerle kalitesini ve kendisini neden beklediğimizi hatırlattı. Rakibin 10 kişi kalması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Ancak asıl mesele bu galibiyetten çok daha büyük: Beşiktaş hâlâ zirve yarışının güven veren takımı olabilmiş değil. Çünkü siyahbeyazlıların ciddi bir deplasman problemi var. Kendi sahasında taraftarının itici gücüyle coşan, rakibine baskı kuran takım; deplasmanda bambaşka bir kimliğe bürünüyor. İç sahada umut veren Beşiktaş, dış sahada taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa şampiyonluk yarışında sadece evinde kazanmak yetmez. Büyük takım refleksi, deplasmanda da kendini göstermektir. Beşiktaş doğru yolda olabilir. Ama artık bu iyi oyunu ve galibiyetleri bir seriye dönüştürmek zorunda. Çünkü zirveye oynayan bir takım, bir maç kazanarak değil, istikrar sağlayarak daha büyük takım olur!