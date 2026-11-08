Mesele o yeni sayfaya şampiyonluk yazabilmek

Fenerbahçe'de cuma günü yalnızca bir teknik direktör imza atmadı. Aynı zamanda yıllardır biriken şampiyonluk özleminin, kırgınlıkların, hayal kırıklıklarının ve yeniden ayağa kalkma arzusunun üzerine yeni bir hikâye yazılmaya başlandı. O hikâyenin başrolünde ise Emre Belözoğlu var. Belözoğlu, basın toplantısında beklentilerin farkında olduğunu söyledi. Zaten başka türlüsü de düşünülemez. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın teknik direktörlük koltuğuna oturmak, özellikle bir Türk teknik adam için büyük bir onur olduğu kadar ağır bir sorumluluk da taşıyor. Çünkü bu camianın artık beklemeye tahammülü kalmadı. Şampiyonluk özlemi büyüdü, sabırlar tükendi. Karşı tarafta ise dört sezondur şampiyon olan, Okan Buruk yönetiminde önemli bir istikrar yakalayan Galatasaray var.

İKİ KARDEŞİN MÜCADELESİ!

İşte asıl hikâye şimdi başlıyor! Bir tarafta Emre Belözoğlu, diğer tarafta Okan Buruk… Yıllarca aynı futbol iklimini paylaşmış, çok iyi dost olmuş, hatta Belözoğlu'nun kendi ifadesiyle kardeşlik bağı kurmuş iki isim, şimdi şampiyonluk yarışının karşı cephelerinde yer alacak. Futbolun romantizmi bir yana, rekabetin gerçekleri başka. Dostluklar saha dışında kalacak, hesaplaşma sahada yapılacak. Yeni bir teknik direktör rekabeti, yeni bir psikolojik mücadele ve belki de sezonun en dikkat çekici hikâyesi bizi bekliyor.



BAŞKAN DA OLMALIYDI!

İmza töreninde benim açımdan en önemli eksikliklerden biri, Aziz Yıldırım'ın orada bulunmamasıydı. Açıkçası Sayın Yıldırım'ın bu törende yer almasını beklerdim. Hatta Emre Belözoğlu ile birlikte aynı kürsüde oturup camiaya güçlü mesajlar vermeleri çok daha anlamlı olurdu. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan şey yalnızca yeni bir teknik direktör değil, aynı zamanda güçlü bir birliktelik görüntüsü. Böyle bir fotoğraf, camianın üzerindeki kara bulutları dağıtmak adına önemli bir başlangıç olabilirdi.



UMUT VERMEK KOLAY DA…

Bana göre en kritik eşik ocak ayı. Eğer Fenerbahçe o tarihe kadar büyük kazalar yaşamadan, yarışın içinde kalarak yoluna devam edebilirse devre arasında yapılacak doğru takviyelerle bambaşka bir senaryo yazılabilir. Belözoğlu için bu dönem farkını gösterme fırsatı. Önce takımı ayağa kaldıracak, sonra camiayı yeniden kazanabileceğine inandıracak. Çünkü Fenerbahçe'de umut vermek kolay, o umudu sonuca dönüştürmek zordur.



KUYT EKİPTE OLMAYACAK!

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir.



LİVERPOOL OLMASA KÖTÜYDÜ

Unutmayalım, Fenerbahçe son günlerde oldukça fırtınalı bir dönemden geçti. Liverpool karşısında alınan galibiyet bu açıdan çok değerliydi. Bu maç sadece bir skor değildi; camianın yeniden nefes alması, futbolcuların özgüven kazanması ve taraftarın geleceğe biraz daha umutla bakması anlamına geliyordu. O galibiyet gelmeseydi cuma günkü imza töreninin havası da muhtemelen çok daha farklı olurdu..



SÖZLER UNUTULUR GİDER…

Belözoğlu basın toplantısında umut vurgusu yaptı. Aslında Fenerbahçe'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey de bu: Umut… Ama bu kez sözde kalan değil, sahada karşılığı olan bir umut. Çünkü Fenerbahçe'nin artık yeni bir başlangıçtan çok, mutlu sona ihtiyacı var. Fenerbahçe'de yeni sayfa açıldı. Şimdi mesele o sayfaya güzel sözler değil, şampiyonluk yazabilmek!