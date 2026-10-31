Her şey Kuyt’a bağlı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, özellikle yabancı bir teknik direktörle yola devam etmek istiyor. Yıldırım'ın önceliği disiplin ve otorite. Takım üzerinde ağırlığını hissettirecek, dünya çapında tanınan bir ismi göreve getirmeyi hedefliyor.

Yönetim, teknik direktör konusunda farklı görüşlere sahip.. Bir kısım yabancı teknik adam isterken, diğer bir kısım yerli hocadan yana. Yerli adaylar arasında Aykut Kocaman ismi öne çıkıyor.

Yabancı adaylar arasında Antonio Conte de yer aldı. Ancak İtalyan hocanın gelmek istememesi nedeniyle bu ihtimal şimdilik rafa kaldırıldı.

Son olarak Suudi Arabistan'da görev yapan ve geçmişte Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao yeniden gündeme geldi. Conceiçao, yabancı adaylar arasında ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Ayrıca Olmypiakos'tan Eylül ayında ayrılan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar da radara girdi.

Vincenzo Montella ise teknik direktör adayları arasındaki yerini kaybetti. Yönetimin önemli bir bölümünün İtalyan teknik adamın adını gündemden çıkardığı belirtiliyor.

Yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isteyen Kocaman ile Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar kendisine yapılmış resmi bir teklif bulunmuyor.

Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapıldı. Ancak yönetimin büyük bölümü Avcı'ya sıcak bakmıyor. Buna rağmen son dakika gelişmesi yaşanması hâlinde sürpriz olmayacak. Avcı'nın 6 aylık teklife de sıcak baktığı ifade ediliyor.

F.Bahçe yönetimi, Dirk Kuyt'ın performansını da yakından takip ediyor. Bugünkü Göztepe, Liverpool ve Çorum maçlarının sonuçları, Hollandalı'nın geleceği açısından belirleyici olacak. Üç maçın da istenen şekilde geçilmesi durumunda Kuyt'ın takımın başında kalması ciddi şekilde değerlendiriliyor.

SONUÇ: Hoca işini yönetici Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin yürütecek. Raporu başkan Aziz Yıldırım'a verecekler. Bir komite bu işle ilgilenecek.

OĞUZ ÇETİN DE AYRILABİLİR

Sarı-lacıvertli kulüpte yaşanan son gelişmelerden sonra futbol direktörü olarak görev yapan Oğuz Çetin'in de durumunun belirsiz olduğu ve her an ayrılık haberinin gelebileceği öğrenildi. Özellikle takımın ligde başarısız olması, İsmail Kartal ile sağlıklı bir iletişim yürütülememesi, oyuncu performanslarındaki iniş çıkışlar gibi sıkıntılarda gerekli müdahaleleri yapamaması nedeniyle bu kararın gelebileceği ifade edildi.