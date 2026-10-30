Önce yabancı olmazsa kocaman

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken yönetim, kararını aceleye getirmemek için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyarak sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör arayışında yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'e tam yetki verdiği, önceliğin ise yabancı isimler üzerinde olduğu belirtiliyor. Yıldırım'ın ekip arkadaşlarına, "Öncelikle yabancı teknik direktörlerle görüşün ve bu işi bitirelim" dediği ifade edildi. Bugün yeniden bir araya gelmesi beklenen yönetimin, gündemdeki adayları ve yürütülen temasları değerlendireceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin yol haritasında, milli araya kadar yabancı bir teknik direktörle anlaşma sağlanması hedefi öne çıkıyor.

NAGELSMANN ZAYIF, CONCEİÇAO MASADA

F.Bahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın bulunduğu belirtiliyor. Ancak 39 yaşındaki ismin kariyerine İngiltere'de devam etmek istemesi, bu seçeneği zorlaştıran unsurların başında geliyor. Daha önce de gündeme gelen Montella ismi ise rafa kaldırıldı. Çünkü İtalyan teknik adamın en az üç yıllık sözleşme istediği öne sürüldü.

Diğer bir isim ise Sergio Conceiçao... Portekizli teknik direktörün dosyası bugün yönetime gelecek. Fakat çok önemli bir ayrıntı var. Haziran ayında kongre olması yabancı hocaların sözleşme sürelerini çıkmaza sokuyor.

AYKUT KOCAMAN GÖREVİ İSTİYOR

Yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman öne çıkıyor. Yönetim içerisinde 61 yaşındaki hocanın ismini gündeme getiren 4-5 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak şu ana kadar Kocaman ile doğrudan bir temas kurulmadığı ifade ediliyor. Kocaman seçeneğinin önündeki en önemli soru işaretlerinden biri sezon başında Oğuz Çetin ile yaşadığı gerilim!. Kongre sürecinin ardından gündeme gelen bu meselenin, olası bir anlaşmada belirleyici olabileceği konuşuluyor.

Kocaman'ın görevi kabul etmesi halinde Oğuz Çetin ile yolların ayrılmasını şart koşabileceği iddiası, yönetimin öncelikle yabancı teknik direktör adaylarına yönelmesinin nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Fakat burada önemli bir detay var. Bir kez daha yazmak gerekirse.. Fenerbahçe'de haziran ayında kongre yapılacak. Yabancı hocalar uzun süreli anlaşma istiyor. Bu ara formülde Kocaman ismi ağır basıyor.

ABDULLAH AVCI HER ŞARTI KABUL EDİYOR!

Yerli adaylar arasında adı geçen bir diğer isim Abdullah Avcı... Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe'de görev almaya sıcak baktığı belirtilirken Aziz Yıldırım ve yönetim ekibinin Avcı ismine mesafeli olduğu ifade ediliyor. Bu arada Emre Belözoğlu da seçeneklerden biri. Genç teknik adam Kasımpaşa'da başarılı bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe şu ana kadar kapısını çalmadı. Teklif gelirse kabul edecek. Son seçenek ise takımın başına şu an için geçici olarak getirilen Dirk Kuyt... Hollandalı çalıştırıcı, 3 maçta başarılı olursa haziran ayına kadar görevini sürdürebilir. Sezon başından bu yana kulüpte olması ve futbolcuları yakından tanıması onun için de büyük artı.