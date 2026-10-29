Bize hemen derman olacak hoca lazım!

F.Bahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu... Sarı-lacivertli yönetim, sezonun geri kalanında takımı yönetecek ismi belirlemek için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Yönetim içinde de görüş ayrılıkları bulunuyor. Bir görüş, Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adamın göreve getirilmesinden yana. Bu seçenekte Vincenzo Montella ismi öne çıkıyor. Türk futbolunu ve Süper Lig'in dinamiklerini tanıması, İtalyan çalıştırıcıyı dikkat çeken adaylardan biri haline getiriyor. Napoli'de yaşanabilecek bir teknik direktör değişikliğinin de bu süreçte etkili olabileceği konuşuluyor. Napoli, Montella için önemli.

AVCI YİNE SUNUM YAPTI!

Yönetim içindeki bir diğer görüş ise ligde haftaların geride kaldığına dikkat çekerek yerli teknik adam seçeneğini öne çıkarıyor. Bu doğrultuda Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı isimleri gündemde. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını ve Türk futbolunu yakından tanıması nedeniyle seçenekler arasında bulunuyor. Kasımpaşa'dan hemen ayrılabilir. Ama kendisine bir teklif yapılmadı ve şu anki görevinden de memnun.. Abdullah Avcı için ise kapsamlı bir rapor hazırladığı ve önceki gece yönetime sunduğu iddiası var. Hatta bu sunumda tecrübeli hocanın para ve süre konuşmadığı, camianın tek hedefi olan şampiyonluğa vurgu yaptığı da ifade ediliyor.

NAGELSMANN KABUL EDERSE..

Fenerbahçe'nin gündemindeki yabancı teknik adamlardan Conte'nin ise maliyeti dikkat çekiyor. İtalyan teknik adam için konuşulan 16 milyon Euro'luk ücret, bu seçeneği ekonomik açıdan zorlaştırıyor. Stefano Pioli de alternatifler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapması halinde İtalyan teknik adamın durumunun değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Ancak yabancı teknik adam tercihinde maliyet ve adaptasyon süreci belirleyici olacak. Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda son 36 turunda Paraguay'a elenmesinden sonra istifa eden ve boşta olan Julian Nagelsmann da adaylar arasında. Ki Yıldırım çok istiyor.. M. United ve RB Leipzig'in de genç hocaya ilgisi var.

TÜM EKİBİ GÖNDERİLDİ!

Sarı-lacivertliler, teknik direktör kararını aceleye getirmemeyi planlıyor. Bu süreçte Dirk Kuyt'ın sorumlu olarak görevlendirildiği belirtilirken İsmail Kartal'ın 9 kişilik teknik ekibinin tamamıyla yolların ayrıldığı ifade ediliyor. Kuyt'ın milli araya kadar oynanacak Göztepe, Liverpool ve Çorum maçlarından çıkaracağı sonuç da geleceği adına kritik... Bu arada sezon başında bütün planlamayı yapan Aykut Kocaman ismi de yönetimde gündeme geldi.



KOCAMAN'IN BİR ŞARTI VAR!

AZİZ Yıldırım'ın seçim sürecinde Oğuz Çetin'le birlikte yeni sezon planlamasını yapan Aykut Kocaman saf dışı kalmıştı. Kocaman yaptığı yazılı açıklamada "16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur" bilgisini paylaşmıştı. Kocaman ismi yeniden gündeme geldi. Fakat tecrübeli teknik adamın, Çetin'in görevi istifası halinde teklife sıcak bakacağı iddia edildi. Bir süredir Bodrum'da olan Kocaman'ın İstanbul'a döndüğü yukarıdaki fotoğrafla duyuruldu.