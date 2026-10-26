Derbide mazeret değil, karakter konuşur!

Bazı maçlar vardır, puan tablosundan çok daha fazlasını belirler. Bazı derbiler vardır, kazanan yalnızca 3 puanı değil, rakibinin öz güvenini de alır. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu büyük randevu tam da böyle bir mücadeleye sahne olmaya aday. Aslantepe'de 90 dakika boyunca yalnızca ayaklar değil, sinirler, akıllar ve karakterler de yarışacak. Galatasaray evinde oynuyor. Tribünlerin baskısı, taraftarın beklentisi ve Victor Osimhen'in bitmek bilmeyen gol iştahı sarı-kırmızılıların en büyük kozları!.. Okan Buruk'un takımı topa hükmetmek, oyunu rakip yarı sahaya yıkmak ve özellikle kanatlardan geliştireceği ataklarla Fenerbahçe savunmasında gedik açmak isteyecek. Ancak derbilerde topa sahip olmak yetmez; o topu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kararla kullanmak gerekir.

DEVASA BİR BASKIYA DÖNÜŞEBİLİR

Osimhen'in mücadelesi kadar, ona ulaşacak topların kalitesi de belirleyici olacak. Fenerbahçe savunması, bir anlık konsantrasyon kaybının bedelini ağır ödeyebilir. Galatasaray erken gol bulursa RAMS Park'ın atmosferi rakip üzerinde devasa bir baskıya dönüşebilir. Fakat sarı-kırmızılılar acele eder, kontrolsüz biçimde ileri çıkar ve savunma güvenliğini unutursa bu kez kendi silahıyla vurulabilir. Fenerbahçe cephesinde ise mesele yalnızca savunmak değil, doğru anı beklemektir. Kompakt kalmak, merkezdeki boşlukları kapatmak, ikili mücadelelerde geri adım atmamak ve kazanılan topları hızlı hücumlara dönüştürmek… Sarı-lacivertlilerin en gerçekçi çıkış yolu bu olabilir. Çünkü büyük maçlarda bazen en çok koşan değil, rakibinin hatasını en iyi değerlendiren kazanır.

ORTA SAHA GERÇEK BİR SAVAŞ ALANI

TORREİRA ve Lemina'nın dinamizmi ile Kante ve Guendouzi'nin fiziksel gücü arasındaki mücadele, karşılaşmanın yönünü tayin edebilir. İkinci topları kim toplayacak? Rakibin pas bağlantılarını kim kesecek? Baskı altında kim daha az hata yapacak? Bu soruların cevabı, tabelaya doğrudan yansıyabilir. Orta sahada üstünlüğü ele geçiren takım yalnızca oyunu kontrol etmeyecek, rakibinin hücum planını da bozacak. Torreira'nın enerjisi, Galatasaray'ı ileri taşıyabilir; Fenerbahçe'nin orta sahadaki direnci ise sarı-kırmızılıların hücum ritmini kesebilir. Bir de duran toplar var. Derbilerde bazen bütün taktik planlar tek bir kornerde, tek bir serbest vuruşta ya da ceza sahasına düşen sahipsiz bir topta altüst olur. Böyle bir maçta konsantrasyon lüks değil, zorunluluktur.

UĞURCAN MI YOKSA EDERSON MU?

UĞURCAN Çakır'ın kritik anlarda göstereceği performans, Galatasaray'ın savunma güvenliği açısından büyük önem taşıyabilir. Fenerbahçe cephesinde de kalecinin refleksleri ve savunmanın uyumu belirleyici olacak. Ederson'un adı üzerinden yapılacak değerlendirmede ise ilgili maçın kadro durumu ve kalecilik rolü mutlaka netleştirilmeli. Osimhen gibi bir golcüyü 90 dakika boyunca etkisiz tutmak kolay değil. Ancak Fenerbahçe savunması doğru mesafeleri korur, ceza sahasında gereksiz boşluk bırakmaz ve ikili mücadelelerde ayakta kalırsa Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir. Öte yandan sarı-lacivertlilerin erken bulacağı bir gol, bütün maçın senaryosunu değiştirebilir. O andan itibaren Galatasaray risk almak, Fenerbahçe ise boş alanları değerlendirmek zorunda kalacaktır.

İSİMLER KAZANMAZ

DERBİYİ yalnızca isimler kazanmaz. Bazen bir teknik direktörün doğru hamlesi, bazen bir oyuncunun kritik müdahalesi, bazen de tribünlerin yarattığı baskıya rağmen soğukkanlı kalabilmek sonucu belirler. Okan Buruk'un takımından beklenen, ev sahibi avantajını baskıya dönüştürmek ama bu baskının altında ezilmemek. F.Bahçe'nin yapması gereken ise atmosferi susturacak kadar cesur, rakibin hücumlarını karşılayacak kadar disiplinli olmak. Erken gol, kırmızı kart veya duran toptan gelecek bir vuruş bütün hesapları değiştirebilir. Kağıt üzerinde Galatasaray'ı bir adım önde görmek mümkün. RAMS Park faktörü, Osimhen'in hücum tehdidi ve oyunu rakip sahaya yıkma potansiyeli sarı-kırmızılıları avantajlı kılıyor. Bu nedenle 2-0 veya 2-1'lik Galatasaray galibiyeti, maçın olası senaryolarından biri. Ancak Fenerbahçe'nin fiziksel direnci ve hızlı hücumları, bu tahmini kolayca boşa çıkarabilir.

AZİZ YILDIRIM ÇOK SERT GİTTİ!

Aziz Yıldırım, cumartesi günü çok sert ifadeler kullandı. Aslında bir derbi öncesinde Kante ve Guendouzi için "Kim alır ki?" anlamına gelen sözler söylemesi, İsmail Kartal konusunda ise "Siz istediniz, ben getirmedim" demesi oldukça şaşırtıcıydı. Dursun Özbek ise daha sakin ve sessiz bir süreç geçirdi. Özbek'in 1,5 milyon Euro'luk primi açıklayacağı biliniyor. Şimdilik kamuoyuna yansıyan en net bilgi bu. Başkanlar cephesinden baktığımızda, ortaya çıkan tablo sanki Galatasaray'dan yana. Bir tarafta sert açıklamalarla gündem yaratan Aziz Yıldırım, diğer tarafta sessizliğini koruyan Dursun Özbek var. 2 başkanın duruşunu karşılaştırdığımızda, psikolojik üstünlük Galatasaray tarafında gibi görünüyor.



İŞTE KAZANMANIN FORMÜLÜ!

Bu maçta kimseye geçmiş başarılar, büyük isimler veya tribünlerin sesi tek başına galibiyet getirmeyecek. Sahada doğru karar veren, baskıyı yöneten, mücadeleden kaçmayan ve fırsatını değerlendiren kazanacak. Galatasaray için mesele, evindeki avantajı sonuca dönüştürmek. Fenerbahçe için mesele, o avantajı rakibinin elinden almak. Çünkü derbilerde bazen bir gol, bazen bir kurtarış, bazen de tek bir hata bütün sezonun hikâyesini değiştirir. RAMS Park'ta düdük çaldığında formalar konuşmayacak; karakter konuşacak. Kazanan 3 puanı alacak, ama asıl kazanç psikolojik üstünlük olacak. Kaybeden ise yalnızca bir maçı değil, haftalarca sürecek tartışmaların yükünü de omuzlayacak.



