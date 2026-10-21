Sergen Yalçın’a fırsat Milli Takım’a destek!

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesi, hiç şüphesiz sürpriz bir gelişme. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, futbolculuk kariyeriyle zaten bir efsane. Onun oyunculuğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Teknik direktörlük kariyerinde ise inişler ve çıkışlar yaşadı. Ancak Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Yeri geldi yorumcu oldu. Şimdi önünde kariyerinin en önemli fırsatlarından biri var: A Milli Takım. Bu görev, Yalçın açısından herkese nasip olmayacak kadar büyük bir imkân. Milli Takım'ın başında olmak, yalnızca bir teknik direktörlük görevi değil; aynı zamanda milyonların beklentisini, umudunu ve heyecanını omuzlarında taşımak demek. Ben Yalçın'ın bu fırsatı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Elbette önünde kolay bir süreç yok. Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri gibi önemli sınavlar var. Bu süreçte doğru oyuncu tercihleri, iyi bir oyun planı ve güçlü bir takım ruhu belirleyici olacak. Ancak bütün bunların yanında çok önemli bir konu daha var: Teknik ekip. Sergen Yalçın'ın sağlam, tecrübeli ve birbirini tamamlayan bir teknik kadro kurması gerekiyor. Milli Takım tecrübesi olan, büyük turnuvaların atmosferini bilen ve futbolcularla doğru iletişim kurabilecek isimlerle ekibini güçlendirmeli. Çünkü Milli Takım yönetmek, kulüp takımı yönetmekten farklıdır. Burada zaman kısıtlıdır, hata payı azdır ve beklenti büyüktür. Dolayısıyla doğru bir teknik yapılanma, başarı yolunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Yalçın yerli bir teknik adam. Türk futbolunu, oyuncularımızı ve futbolumuzun dinamiklerini yakından tanıyor. Bu da elindeki önemli avantajlardan biri. Şimdi mesele, bu birikimi doğru bir planlamayla sahaya yansıtabilmek. Milli Takım'ın başarısı hepimiz için çok değerli. Söz konusu Ay-Yıldızlı forma olduğunda kulüp rekabetlerini, kişisel tercihleri ve geçmiş tartışmaları bir kenara bırakabilmeliyiz. Elbette herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ancak ortak hedefimiz değişmemeli: Türkiye'nin başarılı olması. Sergen Yalçın'ın başarısı, yalnızca kendi kariyerine yazılacak bir başarı olmayacak. Aynı zamanda hepimizin ortak sevinci olacak. O halde şimdi ayrışma değil, destek zamanı. Eleştiriyi de değerlendirmeyi de zamanı geldiğinde yaparız. Şimdi Ay-Yıldızlı formanın etrafında kenetlenme zamanı. Önümüzde Belçika ve Fransa maçları var.. Yolun açık olsun Türkiye!