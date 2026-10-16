Mesele basit: Futbol aklı yok

G.Saray'ın Barcelona karşısında 4-1'lik yenilgisi, F.Bahçe'nin Aston Villa deplasmanında yaşadığı 6-0'lık hezimet… İki büyük kulüp, büyük hedeflerle çıktıkları Avrupa sahnesinde ağır darbeler alıyor. Skorlar farklı, rakipler güçlü ama ortaya çıkan tablo aynı: 'BÜYÜK TRANSFERLER, BÜYÜK BÜTÇELER VE BÜYÜK VAATLER VAR; peki ya futbol aklı nerede? Her sezon yeni bir heyecan, yeni bir kadro, yeni bir şampiyonluk hikâyesi. Ancak Avrupa sahnesine çıkıldığında bütün bu ihtişamın arkasındaki eksikler birer birer ortaya dökülüyor. Savunma dağılıyor, takım boyu uzuyor, geçişlerde boşluklar veriliyor, top kayıpları pahalıya patlıyor. Bir anda yıldızlardan kurulu takım, birbirinden kopuk oyuncular topluluğuna dönüşüyor. Peki, sorun ne? Elbette ekonomik güç farkı var. Avrupa'nın büyük ligleri daha fazla gelir elde ediyor, daha yüksek tempoda oynuyor ve daha güçlü futbol altyapılarına sahip. Fakat her başarısızlığı bütçe farkına bağlamak, asıl sorunu görmezden gelmektir. Çünkü futbol yalnızca parayla kazanılsaydı, sahaya çıkan en pahalı kadronun her zaman kazanması gerekirdi.

Oysa futbol, isimlerden önce organizasyon; yetenekten önce doğru planlama; transferden önce bir oyun aklı ister. Norveç temsilcisi Viking'in, Bayern Münih karşısında ortaya koyduğu mücadele, tam da bu noktada düşünmeye değer. Bütçesi devlerle kıyaslanamayacak bir takım, doğru yerleşim, cesur geçişler ve kararlı bir oyun anlayışıyla rakibine zor anlar yaşatabiliyorsa burada yalnızca bütçeyi konuşamayız. Asıl soru şudur: Sahaya çıktığında ne yapmak istediğini bilen bir takım mısın, yoksa iyi oyuncuların bireysel becerilerine güvenen bir topluluk mu? Transfer, bir futbol projesinin başlangıcı değil, o projenin parçalarından biridir. Kulübün oyun kimliği yoksa yıldız transferi günü kurtarabilir ama geleceği inşa edemez. Savunma prensipleri oturmamışsa en iyi hücumcular bile takımın bütün eksiklerini kapatamaz. Genç oyunculara güvenilmiyor, doğru bir kadro planlaması yapılmıyor ve sportif başarı kişilerin anlık kararlarına bırakılıyorsa milyonlarca Euro harcamak tek başına çözüm değildir. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yaşadığı ağır yenilgiler, tek başına bütün sezonun hükmü sayılamaz. Güçlü rakiplere karşı kaybetmek futbolun doğasında vardır. Ancak aynı yapısal sorunlar tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa artık yalnızca skoru değil, o skora götüren SiSTEMİ sorgulamak gerekir. Türk futbolunun ihtiyacı, daha fazla yıldızın peşinden koşmak değil; yıldızları doğru bir takımın içinde oynatabilmektir. Transfer bütçesi kadar teknik planlamaya, manşetler kadar altyapıya, günü kurtaran sonuçlar kadar uzun vadeli gelişime yatırım yapılmalıdır. Artık şu gerçeği kabul etmeliyiz: Pahalı kadro kurmak başarı hedefidir; iyi takım kurmak ise bir futbol aklı meselesidir. Bizim eksiğimiz çoğu zaman yıldız değil, o yıldızları bir takım hâline getirecek sistemdir.