Montella kötü işler yapmadı

20 Eylül 2023 tarihinde bu sayfalarda Montella'nın A Milli Takım'ın başına geçeceği haberini ilk yazan isimdim. O günlerde bu haber oldukça ses getirmiş, çoğu kişi şaşırmıştı! Bugün ise İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı. Hem geçen hafta hem de önceki gün Montella döneminin sona ereceğini ifade etmiştim. Nitekim beklenen karar geldi. Öncelikle şunu açıkça yazalım: Montella başarılı olmuştur. Çok ağır hakaretlere ve eleştirilere maruz kalsa da önemli işlere imza atmıştır. Geçen hafta Montella'nın da ayrılığa sıcak baktığını yazarken TFF yönetiminin dünkü toplantısından böyle bir karar çıkacağını öngörmüştüm. Yani bu ayrılık sürpriz olmadı. Hayırlı olsun!.

Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar hepimizi üzdü. Bu şartlarda Montella'nın görevine devam etmesi ne TFF yönetimi ne de futbolseverler açısından doğru olurdu. Çünkü artık herkes yorulmuştu! Takım da TFF yönetimi de.. Bazen kan değişimi şarttır. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da tam olarak bunu yaptı. Açıkçası bu kararı alırken kendisinin de oldukça üzgün olduğunu biliyorum. Ancak futbolun doğasında bu tür kararlar var. Şimdi önemli olan, acele etmeden doğru ismi bulmak ve yeni bir dönemin kapısını açmak. Bana göre Milli Takım'ın yoluna yine yabancı, kariyerli ve uluslararası tecrübeye sahip bir teknik adamla devam etmesi gerekiyor. Fakat TFF yerli bir isme sıcak bakıyor! Türk bir teknik adamın bu kadar yoğun baskıyı kaldırması artık çok zor. Avrupa Şampiyonası çok önemli! Mutlaka katılmalıyız! Önemli olan, geçmişte yapılanları doğru değerlendirmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek. Milli Takım için şimdi yeni bir başlangıç zamanı.