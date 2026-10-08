Bir Vincenzo Montella analizi!

Montella başarılı mı, değil mi? Başarılı işlere imza attı; bunu kimse inkâr edemez. Ancak oynadığımız son dört maçın sonuçları hepimizi üzdü. Futbol adına da umutlanamadık. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim: Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım. Elbette bir değerlendirme, bir analiz yapmak gerekiyor. Ama kimse çıkıp da "Maçları kaybettik ama o sonuçlara bakmayalım" diyemez. Sahada ortaya konan futbolu, alınan sonuçları ve takımın genel gidişatını birlikte değerlendirmek zorundayız. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yarın bu konuyu masaya yatıracak. Gündemin birinci maddesi Vincenzo Montella. İtalyan teknik adam, önceki gün Ümit Milli Takım maçına giderek aslında "Ben görevimin başındayım" mesajını verdi. Ayrılık kararı çıkarsa, sözleşmesindeki tazminat maddesi devreye girecek. Bu rakam yaklaşık 1 milyon Euro. Ay-yıldızlı takım, Montella yönetiminde 40 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik alındı. Resmi maçlarda 1.77 puan ortalaması var. Bu da orta bir başarı. Son 7 maçın 6'sının kaybedilmiş olması can sıkıcı. Dolayısıyla yarınki toplantı önemli. TFF yönetimi, yüzde 90 Montella ile yolları ayırma kararı alacak.



- MONTELLA yönetiminde elemelerde en yüksek puanı (13) topladık.

- EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı 4-0 yenip 3 maçlık beraberlik zincirini kırdık ve Letonya'ya karşı ilk iç saha zaferini aldık.

- 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı ilk kez deplasmanda yendik.

- A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

- EURO 2024'e gruptan lider çıkıp gittik.

- İLK 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ve ilk 5 iç saha müsabakasını kaybetmeyen 2. yabancı hoca oldu.

- ULUSLAR Ligi play-off ilk maçında 3-1 geçilen Macaristan'ı 17 yıl sonra mağlup etti.

- AY-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.



OLAN ORKUN'A OLMUŞ!

Milli ara sona erdi, şimdi yeniden lig yarışının içindeyiz. Bu arayı en mutlu geçiren takımın Fenerbahçe olduğunu söylemek yanlış olmaz. 8-0'lık galibiyetin morali, Asensio'nun dönüşü, Lukaku'nun milli takımdan moralli gelmesi ve İsmail Kartal'ın biraz olsun nefes alma fırsatı bulması sarı-lacivertliler için önemli kazanımlar. Galatasaray ise milli aradan biraz moralsiz çıktı. Barış Alper, Abdülkerim, Yunus ve Uğurcan'ın yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Okan Buruk'un önünde önemli bir görev var: Bu oyuncuları ayağa kaldırmak. Beşiktaş'ta ise en büyük sorun Orkun Kökçü. Milli oyuncu büyük bir fedakârlık göstererek Milli Takım'a gitmişti. Hiç idmana çıkmadan ilk İtalya müsabakasında 45 dakika sahada görev aldı. Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil.



TAYLOR ATAMALARI YAPAR! SİSTEM VETAS OLACAK

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu haftaki atamaları gerçekleştirecek. Atamalar manuel olmayacak. Atamalar otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek. Taylor önemli bir marka ve isim... 2010'da Premier Lig'de düdük çalan Seçilmiş Grup Hakemleri listesine terfi etti ve 2013'te FIFA'nın listesinde yer alarak Avrupa ve uluslararası maçlarda hakemlik yapmasına izin verildi. Ekim 2021'de İspanya ile Fransa arasında oynanan 2021 UEFA Uluslar Ligi finalini yönetti. Uzun yıllar Premier Lig'de görev alan Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından emeklilik kararı aldı. Ama yeni MHK de bir an önce açıklanmalıdır..