O ruhu, Bursa’ya taşımanın zamanı!

Fransa maçındaki mücadele gerçekten takdire şayandı. Son düdüğe kadar savaşan, rakibin üzerine gitmekten çekinmeyen, fiziksel mücadeleden kaçmayan bir Türkiye vardı. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu, zaman zaman oyunun kontrolünü rakibe bıraktığımız anlar yaşandı ama mücadele, özellikle Arda Güler'in isteği, çabası ve kazanma arzusu tribünleri ayağa kaldırdı. İşte şimdi o ruhu, Bursa'ya taşımanın zamanı. Çünkü karşımızda İtalya var. Hem de bizim için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir tabloda Bursa'ya geliyorlar. Mancini dönemi yeni başladı. İtalya tam anlamıyla oturmuş değil. Belçika karşısında da beklenen etkiği ortaya koyamadılar. Daha da önemlisi, Mancini aralarında Barella, Gianluca Mancini ve Maldini gibi önemli isimlerin de bulunduğu 10 oyuncuyu Türkiye'ye getirmiyor. Bunun adı açıkça rotasyondur. İtalya'nın eksik gelmesi bizim için bir bahane değil, fırsattır. Rakibin kadrosundaki boşlukları göreceğiz, oyundaki zaaflarını zorlayacağız ve bu avantajı sahada sonuna kadar kullanacağız. Çünkü Bursa'da artık bekleyen, rakibin oyununa göre şekillenen bir Türkiye istemiyoruz. Fransa karşısındaki fiziksel mücadeleyi, yüksek tempoyu ve kazanma arzusunu yine ortaya koymalıyız. Tribün baskısını İtalya'ya hissettirmeliyiz. Mancini, kariyer olarak Montella'dan daha büyük bir isim olabilir, daha fazla kupa kazanmış olabilir, daha büyük sahnelerde görev yapmış olabilir. Bunların hepsi bir gerçek. Ama bugün Bursa'da sahaya çıkacak olan kupalar değil, futbolcular. Geçmiş başarılar değil, 90 dakikalık performans konuşacak. Montella'nın takımı saha içinde daha oturmuş, birbirini daha iyi tanıyan ve özellikle mücadele gücü yüksek bir görüntü veriyor. İki teknik adam da İtalyan futbol okulunun ürünü. Dolayısıyla Bursa'da teknik kalitesi yüksek, taktik savaşın yoğun olduğu, orta saha mücadelesinin büyük önem taşıdığı bir karşılaşma izleyeceğiz. Fakat Türkiye'nin bu maçta yapması gereken şey aslında çok net: İtalya'nın üzerine gitmek! Rakibin eksiklerini bekleyerek değil, onları kendi oyunumuza mahkûm ederek değerlen dirmek.