Aradığınız golcü bulundu!

Beşiktaş, taraftarına müthiş bir gece yaşattı. Çorum karşısında yarım düzine gol bulan siyah-beyazlı takım, sadece farklı kazanmadı, sahaya koyduğu futbol ve özellikle hücumdaki iştahıyla tribünleri de mest etti. Beşiktaş'ın en dikkat çekici özelliği skor ne olursa olsun durmamasıydı. Attıkça bir tane daha istedi, bulduğu her golün ardından gözünü rakip kaleye dikti. Uzun süredir gol yollarında bitiricilik problemi yaşayan bir takım için bu görüntü son derece değerliydi. Gecenin yıldızı ise hiç kuşkusuz Vlahovic oldu. Beşiktaş'ın 2.5 ay boyunca peşinden koştuğu Sırp golcü, neden bu kadar istendiğini daha ilk ciddi fırsatlarından itibaren gösterdi. Hat-trick yapması elbette gecenin en önemli istatistiğiydi ancak benim açımdan asıl dikkat çekici olan, attığı gollerden çok onları nasıl attığıydı. Ceza sahası içindeki hakimiyeti üst düzey. Top ayağına geldiğinde panik yapmıyor, pozisyonu çok çabuk değerlendiriyor, doğru açıyı buluyor ve vuruşunu son derece temiz gerçekleştiriyor. Fiziksel olarak da çok güçlü. Stoperlerle mücadele ederken rakip savunmacıları adeta üzerinde taşıyor. İyi bir santrforun rakip savunmaya kendisini sürekli hissettirmesi gerekir; Vlahovic bunu Çorum karşısında fazlasıyla yaptı. Trossard ve Cerny ile yakaladığı uyum da Beşiktaş adına gecenin olumlu detaylarından biriydi. Hücum hattındaki hareketlilik arttıkça Vlahovic'in etkinliği de yükseldi. Elbette böylesine yüksek skorlu bir maçta hat-trick yapmakta rakibin savunma zaaflarının da payı var. Çorum savunmasının verdiği boşluklar Beşiktaş'ın hücumcularının işini kolaylaştırdı. Ancak Vlahovic'in bitiriciliği, soğukkanlılığı ve gol iştahı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sırp golcü, Beşiktaş'a transferinin ne kadar doğru bir hamle olduğunu daha şimdiden hatırlattı. Üstelik bu performansın zamanlaması da son derece önemli. F.Bahçe derbisi öncesinde gelen üç gollü performans, hem Vlahovic'in öz güvenini yükseltti hem de takımın ona olan inancını artırdı. Üçüncü golün ardından tribünlere yaptığı kartal hareketi ise gecenin en anlamlı görüntülerinden biriydi. Şimdi gözler derbide. Çorum karşısında alınan farklı galibiyet elbette derbinin garantisi değil. Beşiktaş, derbi ihtiyacı olan morali fazlasıyla aldı ve sahaya önemli bir mesaj bıraktı. Siyah-beyazlılar hem gol attı hem iştahını gösterdi hem de gücünü hatırlattı. Vlahovic ise üç golüyle yalnızca gecenin yıldızı olmadı; Beşiktaş taraftarına, "Aradığınız golcü burada" mesajını da verdi.