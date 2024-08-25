Avrupa’nın dışında kalmak bize yakışmaz!

Türk futbolu bir dönüm noktasında. Avrupa'da gruplara kalmak hayati bir önem taşıyor. Bunu hesaba katan ve tehlikenin farkına varan Futbol Federasyonu, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in lig maçlarını erteledi. Beşiktaşise haftayı zaten'bay' geçiyor. İlk maçlara dönersek istediğimiz sonuçları alamadık. İsviçreliler karşısında çok zorlandık. Ülke puan sıralamasında Çekya 36.850 ile 9. sırada. Türkiyeise 35.600 puanla 10. sıradayer alıyor.. Şimdi önümüzde çok kritik bir hafta bizi bekliyor.. Galatasaray kazanıp Devler Ligi'nin kapısını yüzde 99 değil 100 açmalı. Ama Galatasaray'da konular da dertler de bitmiyor. Şimdi de bir Kerem Aktürkoğlu krizi çıktı. Bir kulüp düşünün sürekli dış değil iç sorunlarıyla uğraşıyor. Alındıysa alındı kaptanlıktan.. Böyleolunca kendisinin neredeyse5'te biri bütçeye sahip YoungBoys'tan adeta dayakyiyor. Trabzonspor da kendi içinde huzur arayan aynı durumdaki bir başka takım.. Bordo-mavili takım Avrupa Ligi'ne havlu attı.. Şimdi ilk maç St Gallen ile 0-0 bitti. Trabzon'un da rakibini paramparça etmesi laz��m. Beşiktaş fırsatı elinden kaçırdı. İstanbul'da sonuca gidecek elbette. Başakşehir ilk beraberliğini yaşadı. Özetle 4 takım da kazanıp ülkemizi temsil etmeye devam etmeli. Devletimiz de altyapı ve tesisler bakımından amatörden futbola bütün kulüplerimize her türlü desteği veriyor. Devbütçelere sahip olan kulüplerimizaklını başınaalmalı. Avrupasahnesinindışında kalmakTürk futbolunayakışmaz…