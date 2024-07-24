24 Temmuz 2024, Çarşamba MURAT ÖZBOSTAN











Üst düzey hazırlık maçı! Maça iyi başlamadık.. Zemin de sentetik olunca top kayıpları fazla oldu. Fenerbahçe ilk dakikaları sahaya ısınmak için harcayınca oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Ancak 30'dan sonra vitesi yükseltmeye başladık. Temsilcimiz, arka arkaya fırsatlar yakaladı ve beraberlik golü geldi. İlk yarıda temposu düşük olan Fenerbahçe, becerikli ayakları olmayan rakibi önünde Tadic'in yaptırdığı bir penaltı ile dengeyi kurdu.. Bu bölümün özeti Fenerbahçe için iyi değildi. Ritmi ve baskısı yoktu. Mourinho'nun, Krunic'i ilk 11'de sahaya sürmesi oyuncu için bir şanstı. Ama Bosnalı futbolcu bu güvene karşılık veremedi.. Defansa katkı sunmadı, hücumdaki bağlantıları da kuramadı. Roller ikinci yarı değişmişti, biz erken golü bulduk.. Yine golün kahramanı Tadic'ti.. Dün Fenerbahçe'de topu ayağına aldığı zaman fark ve heyecan yaratan bir adamdı. Maç bir Fenerbahçe bir Lugano'ya dönmeye başladığı anlarda golü de yedik. Üçlü savunmaya geçen Mattia Croci-Torti iki kanat bekini ileri yolladı ve Fenerbahçe golü yedi. Ama arada fark vardı. F.Bahçe çok kaliteli isimlere sahipti. Yılların eskitemediği 38'lik golcü yakaladıkça attı, klasını ve kalitesini sentetik de olsa her sahada sergileyeceğini gösterdi. Ve EURO 2024'ün yıldızı Ferdi'nin "Ben geldim" golü... Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi.