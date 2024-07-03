03 Temmuz 2024, Çarşamba MURAT ÖZBOSTAN











Alayına hadlerini bildirdiler! Muhteşem bir mücadele vardı. Grup maçlarını da dikkate aldığımızda en iyi karşılaşmayı oynayıp inanılmaz savaştık. Bütün futbolcuları alnından öpmek lazım. Hiç pes etmediler. Tüm oyuncularımız sürekli yardımlaştı. Bu 'inananların zaferi'. Takımızla ilgili bir sürü olumsuz haber çıkartmaya çalıştılar. Başından beri hep söylediğim bir şey vardı; Türkiye'nin bir tane Milli Takımı var, bir tane de bayrağımız var.

Almanya'ya da Avrupa Şampiyonası'na da Türkiye damgasını vuruyor! Sadece elde ettiği başarılarla da değil… Taraftarıyla, coşkusuyla, maç öncesi ve maç sonrası yaşadığı sevinçlerle. O kadar çok rahatsız oluyorlar ki burada. Her türlü olumsuz dezenformasyona rağmen bu çocuklar destan yazdı… Yazmaya da devam edecek… Bu gece duygularımı paylaşmak istedim. Maçın teknik ve taktik kısmıyla ilgilenmiyorum. İnanılmaz oynadık, gruplarda geride kalan üç maça göre o kadar iyi bir mücadele ortaya koyduk ki psikolojik savaşı kazandık…

Avusturya'nın ayarlarını bozduk. Maça öyle bir havada başladılar ki mücadele öncesi Almanya'da maçın favorisi onlardı ama favori değil sahada savaşan, taraftarıyla, ülkesiyle Türkiye oldu. İki İsim Merih ve kaleci Mert futbol hayatlarının en unutulmaz performansına imza attılar. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tebrikler çocuklar. Yolunuz açık olsun. Ne mutlu Türkü'm diyene.