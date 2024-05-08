Doğru hamle, ikramiye gibi sonuç

Beşiktaş, yakın tarihte evinde ligde mağlup ettiği Ankaragücü'ne, yarı finalin ilk maçında isabetli şut atamamıştı. O gün Ankaragücü'nün özellikle ilk yarıda golü bulmamış olması, siyah-beyazlıların ikinci devrede oyunu dengelemiş olması ve Rizespor maçını da son dakikada kazanırkenki iştahlı futbolu, final yolunda taraftarı önünde Kartal'ı favori yapmıştı. Dün gece ilk yarıda6 hücumda kalan ve hayal kırıklığı yaratan Serdarhocanın takımı, 20 dakikada 5 hücum yediğiAnkaragücü'ne rakibin bir bireyselhatasıyla cezayı kesti. Serdar Topraktepe, emaneti olan takımla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Genç Semih en önde ezilirken ve sakatlık dönüşü kulübede oturan Gedson'a sahada ihtiyaç varken çok da beklemeyip ikinci yarıda hamle yaptı. Bu değişim doğruydu. Gedson takıma dinamizm kattı, topun hızını artırıp hücuma katkı verdi. Ezelirakiplerinden ligde tarihi fark yiyenBeşiktaş'ın, onların erken havlu attığıZiraat Türkiye Kupası'nda finaleçıkmış olması elbette bir teselli ikramiyesi, fazlasıdeğil.. Çünkü önlerinde kazanmaları gereken bir final var.. Ve diğer yarı finalin favorisi Trabzonspor'a karşı dün geceki futbol yetmez.. Bir parantez de Beşiktaş'ınvefakâr taraftarına açalım. Stadyumu doldurup takımlarını bitiş düdüğüne kadar desteklediler. Rakibe büyük baskı kurdular. Bu galibiyette onların da payı çok büyük…