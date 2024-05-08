Yazarlar Murat Özbostan Doğru hamle, ikramiye gibi sonuç
Doğru hamle, ikramiye gibi sonuç
08 Mayıs 2024, Çarşamba

MURAT ÖZBOSTAN

Doğru hamle, ikramiye gibi sonuç

Beşiktaş, yakın tarihte evinde ligde mağlup ettiği Ankaragücü'ne, yarı finalin ilk maçında isabetli şut atamamıştı. O gün Ankaragücü'nün özellikle ilk yarıda golü bulmamış olması, siyah-beyazlıların ikinci devrede oyunu dengelemiş olması ve Rizespor maçını da son dakikada kazanırkenki iştahlı futbolu, final yolunda taraftarı önünde Kartal'ı favori yapmıştı. Dün gece ilk yarıda 6 hücumda kalan ve hayal kırıklığı yaratan Serdar hocanın takımı, 20 dakikada 5 hücum yediği Ankaragücü'ne rakibin bir bireysel hatasıyla cezayı kesti. Serdar Topraktepe, emaneti olan takımla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Genç Semih en önde ezilirken ve sakatlık dönüşü kulübede oturan Gedson'a sahada ihtiyaç varken çok da beklemeyip ikinci yarıda hamle yaptı. Bu değişim doğruydu. Gedson takıma dinamizm kattı, topun hızını artırıp hücuma katkı verdi. Ezeli rakiplerinden ligde tarihi fark yiyen Beşiktaş'ın, onların erken havlu attığı Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmış olması elbette bir teselli ikramiyesi, fazlası değil.. Çünkü önlerinde kazanmaları gereken bir final var.. Ve diğer yarı finalin favorisi Trabzonspor'a karşı dün geceki futbol yetmez.. Bir parantez de Beşiktaş'ın vefakâr taraftarına açalım. Stadyumu doldurup takımlarını bitiş düdüğüne kadar desteklediler. Rakibe büyük baskı kurdular. Bu galibiyette onların da payı çok büyük…

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