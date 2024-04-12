12 Nisan 2024, Cuma MURAT ÖZBOSTAN











Ah hocam ah! İsmail Kartal'ın kadro tercihleri az kalsın ilk maçta büyük bir hezimet yaşamamıza neden olacaktı. Fenerbahçe teknik direktörü pazar günü oynayacakları Karagümrük maçını düşünüyor olacak ki elindeki 3 önemli futbolcuyu (Ferdi, İsmail ve Fred) kulübede maça başlattı... Bunu da karşılaşmadan önce şu sözlerle açıkladı: "Biraz mecburiyet biraz da strateji, 3 gün sonra bir maçımız var." Hocam bırak 3 gün sonraki maçı, hâlâ onu mu düşüyorsun? Yarı final ayağımıza gelmiş sen finale giderken sana ligi mi soracaklar! Karagümrük maçını TFF, "Erteleyelim" dedi yönetim kabul etmedi. Sana sordular mı bilmem ama sen hâlâ 'Karagümrük' diyorsun. Kulübedeki bu üç adam oyuna girince, Fenerbahçe oynamaya başladı. Maç da tek kaleye döndü. Orta sahayı geçmeye başladı Fenerbahçe! Bırakın 3-2'ye skoru getirmeyi 3-3 bile yapardık. 3 tane saçma gol yedik. Hırvat kaleci Livakovic'in yediği gollere bakınca sezon başından beri bakınca İrfan Can Eğribayat'a haksızlık yapılıyor.

Rakip 5 kişi ile basıyor, Fenerbahçe savunması ve kalecisi hâlâ o alanda kısa paslar yapıyor. "Gel, gol at" dedi, Yunan takımına açık açık. Adamlar da attı zaten… Böyle bir hata olur mu? Çağlar bu formsuzluğun ile EURO 2024'te nasıl oynayacaksın sen. Fenerbahçe dün gece İsmail Kartal'a rağmen tur şansını İstanbul'a taşıdı... Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de farklı kazanır ve yarı finale de kalır. Olympiakos çok kötü takım. Net olan bu... 11'deki yanlış tercihler ve savunmada yapılan hatalarla altın tepsi de az kalsın turu veriyorduk. Direkten döndük özeti bu… Uzun yıllar sonra Avrupa'da bir kupa kaldırmanın ümidini taşıyoruz. Umarım F.Bahçe tüm konsantrasyon ve enerjisiyle bu fırsatı iyi kullanır...