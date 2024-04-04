04 Nisan 2024, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN











Bu ceza kime! Depremzedeye mi, U19’a mı, futbolun aktörlerine mi? Fenerbahçe yönetiminin, kararları kulübe ve camiaya fayda sağlaması için alması gerekir normalde… Soruyorum: Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkmak Fenerbahçe'ye ne kazandıracak? 17 Mart tarihinde Trabzonspor ile oynadınız, dün akşam da Adana Demirspor ile. Avrupa'daki Olympiakos maçınız ise 11 Nisan'da… Futboldan birazcık olsun anlayanlar, 25 günde 2 maça çıkmış iki takımın maç eksiği çekeceğini ve ritminin bozulacağını bilir. Süper Kupa ile Pire'deki deplasman arasında 4 gün var. Bu süreyi Samandıra'da idman yapıp geçirecek olan İsmail Kartal'ın da bu karardan mutlu olmadığına eminim. Ama sessiz kalır!…

Gelelim 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama fikrine. Karar demiyorum çünkü Fenerbahçe'nin 3 ay sonra seçimli kongresi var. Başkan Ali Koç, "Devam etmeyeceğim" dedi. Kulübü 3 kulvardan birinde 2 yıl boyunca mücadeleden uzak tutmak neyin aklıdır! Zaten bu kararı da Koç alamaz. Fenerbahçe'nin 3 ay sonra seçeceği yeni başkanı alır. Diyelim ki Koç oldu başkan, bu kez bir daha yeni yönetiminin genel kurul üyelerinden bu konuda muvafakatname alması gerekiyor.



İTALYA'DA KULÜP SAHİPLERİ BİLE BU KARARI ALMAZ!

İtalya'da futbol kulüplerinin başkanları aynı zamanda patronlar. Sahibi ne isterse yapar diyen varsa baştan söyleyeyim: O takımların taraftarlarının kabul etmediği hiçbir kararı başkan patron olsa da alamaz. Bu iş X oyuncuyu aldım, Y'yi sattıma benzemez. Bizde seçimle koltuğa oturan başkanların tek başına alacakları kararlar değil bunlar.



ŞANLIURFA HALKINA AYIP OLMADI MI?

Şanlıurfa'da binlerce insan bu finali 2 aydır bekliyor. Hasılatı depremzedelere bağışlayacağınızı açıkladınız… A takım ile gelmese de o stat dolar. Ama bu yöre halkına ayıp ettiğiniz gerçeğini değiştirmez. Bir de diyorsunuz ki, "Evet hata ettik, Şanlıurfa'ya bir gün geleceğiz.."

Bir de gelelim U19'da forma giyen çocukların ruh haline. Bu çocuklar Fenerbahçe'nin geleceği öyle değil mi? Dün Erol Bilecik bu açıklamayı yaptıktan sonra emin olun o ��ocukların elleri ayakları titriyordur. Bunlar piyon mu? U19 takımı 90 dakika boyunca ezeli takımına karşı mücadele mi edecek yoksa olayı protesto şovuna dönüştürüp, kısa sürede başka bir planınınız mı var?



ALİ KOÇ 6, F.BAHÇE 117 YILDIR VAR

Bilecik'e göre de var! Önceki gün kongreye gelen üyeler, stadyumu terk ederken öfkeliydi. Bu karara ardından sosyal medyada binlerce Fenerbahçeli katıldı. Emin olun sesini duyuramayan milyonlar da Galatasaray'a karşı finalde genç oyuncular ile oynamanın manasızlığını dile getiriyorlar. Tekrar altını çiziyorum. 3 aydır farklı mekan ve zamanlarda başkanlığa devam etmeyeceğini açıklayan Koç, bu kongreyi kendisi için bir güvenoyu için mi düzenledi yoksa 6 yılın ardından ben gittikten sonra "Ne haliniz varsa görün" mü diyor yeni yönetime. Akil Fenerbahçeliler bence bu soruların yanıtını arasın. Sayın Koç 6 yıldır başkan, Fenerbahçe ise 117 yıldır var.