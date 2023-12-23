23 Aralık 2023, Cumartesi MURAT ÖZBOSTAN











MHK’nin %49’u kulüplere! Yabancı sayısı 12! İki gündür SABAH Spor olarak bu görüşmenin haberlerine sayfalarımızda ve sosyal mecralarımızda yer veriyoruz. Çok önemli bir buluşmaydı. Hem federasyon hem kulüplerin, ortak yolda uzlaşmaları şarttı. Bu nedenle toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılması değerliydi. Nitekim Sayın Bakan, zirvenin temsilcilerine kısa ve net bir şekilde şu mesajı vermiş: "İnsanların futbol zevkine, keyfine çelme takmayalım. Hepimiz için toplumun huzuru, spor sevgisi önemli. Tatsız şeyler yaşasak da beraber üstesinden geleceğiz. İnsanları germeyelim. Açıklamalarımıza dikkat edelim." Elbette ki futbolda özellikle hakemlerle ilgili sorunlar devam ediyor. Fakat uzlaşmacı bir yapıda olmak şart. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de söylediği gibi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Milli oyuncularımızın performansı önemli. Gurbetten gelen isimlerin de öyle. İki olayla dünya basınına manşet olduk. Bir üçüncü olayı futbolumuz kaldıramaz. Yarın derbide yönetici ve başkanların dostluk mesajını hem maç öncesi hem de sonuç ne olursa olsun maçtan sonra vermeleri şart. Bu toplantı milat olmalı. Sayın Bakan'ın dediği gibi insanlar artık gerilmek istemiyor. Altı üstü bir oyun. Gelelim Sayın Bakan ayrıldıktan sonra devam eden toplantıdaki bazı detaylara… Uzun süredir Kulüpler Birliği ile TFF, yeni MHK yapısı üzerine müzakereler yapıyordu. Dünkü buluşmada MHK'nin yapısı için yüzde 51 TFF'den, yüzde 49 da Kulüpler Birliği'nden üyelerin olması konusunda bir fikir tartışmasının olduğu ve tarafların bu konuda uzlaştıkları öğrenildi. Rakamlarla ilgili kesin değerlendirme de önümüzdeki toplantılara bırakıldı. Masaya gelen önemli konulardan biri de yabancı sayısı… Biliyorsunuz uzun zamandır kulüplerin büyük bir kısmı sınırsız yabancı isterken, bir kısmı da mevcut kuralın (8+3) devam etmesinden yana tavır koyuyordu. TFF'nin, Kulüpler Birliği üyelerine "Maksimum 12 yabancıyla anlaşın ama ilk 11'de sınırlama yok" diye bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Süper Lig başkanları bu öneriye sıcak baktı.