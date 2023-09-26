Sözleşmesi çok özel!Montella, Ay-Yıldızlı ekibin yeni patronu oldu. Yarın Riva'da 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. İsmi açıklandığı gün acaba Abdullah Avcı ya da başka bir yerli teknik adam mı takımın başına geçmeliydi gibi çok sayıda yorumlar yapıldı. Hatta komik komplo teorileri bile... Onları burada yazmayacağım. Habercilik işi sosyal medya sayesinde ayağa düştüğü için herkes bir şey yazıyor, sallayan sallayana. Montella ve Kuntz'la ilgili her detayı gün gün SABAH Spor'da okudunuz. Şimdi size bir detay daha vereceğim. İtalyan teknik adam ile yapılan sözleşmedeki önemli ayrıntıyı...
Türkiye'nin başında çok yabancı hoca görev aldı. Hiçbirinin sözleşmesinde bu yazmadı. Hatta 'Onlar niye Türkiye'de yaşamıyor, gidip geliyorlar' gibisinden de çok eleştiri oldu. TFF yönetimi, Montella ile yaptığı mukaveleye özellikle bir şeyi yazdırmış: "Görev yeri Türkiye'dir." Hocanın yurt dışı çıkışları da izne tabi tutulmuş. Ayrıca İstanbul'dan ev bakıyormuş. Montella'nın sürekli ülkemizde kalması özellikle tercih edilmiş. Önemli olan başarısı tabi ki. Umarız özlediğimiz Ay-Yıldız'ı görebiliriz.
BURUK'UN ALACAĞI RAKAM BELLİ OLDU!
Okan Buruk'un Galatasaray yönetiminden zam istediğini bu sayfalarda okudunuz. Sonra aldı başını bir tartışma gitti. Okan Buruk'un, 20 milyon TL olan ücretine zam istemesi kadar doğal ne olabilir. Bu takımı şampiyon yapmış, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşımış bir teknik adam. Konuyu saptırıp Galatasaray'ı karıştırma gibi saçma sapan yorumların bile olduğu bir zaman dilimi geride kaldı.
Gerçek olan, bu durumu kimse inkâr etmedi. Galatasaray yönetimi ile Okan Buruk, görüşmelerini bir süredir devam ettiriyor. Taraflar 33 milyon TL ve bonuslar konusunda prensipte anlaşmış. Bu da 13 milyon TL zam demek. Bonusları da düşünürsek 50 milyon TL'ye ulaşan meblağ. Okan Buruk, her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyor.
İŞİNİ TİTİZ YAPMAK DA MI SUÇ!
F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına demeç veriyor. Ben birkaç cümlesini hatırlatacağım, "Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş, 4 dakika 17 saniye araştırılıp golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı. Neler arandı? Ve niye bu detaylar ve dinamikler aranıyor?"
Selahattin Baki, bu sözlerle TFF ve MHK'ye mesaj veriyor, mobbing yapıyor bir nevi... Eski hakemlere bakılırsa Atilla Karaoğlan iyi maç yönetti. VAR odası da (Erkan Engin) oldukça titiz davranıp işini iyi yapmaya çalışmış ve doğru kararı vermiş. Durum böyleyken ne aranabilir iptal için. Bu tür açıklamalar ne F.Bahçe'ye ne de diğer takımlara hiçbir bir şey kazandırmaz. F.Bahçe, bileğinin hakkıyla 12'de 12 yapmış. Net olan bu!