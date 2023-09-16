Kuntz’un gitmesi yetmez

Kuntz’un gitmesi yetmezA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesi artık an meselesi. Federasyonda görev yapmış tecrübeli bir isim olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti.
Şimdi bu şartlarda gelen Hamit-Kuntz ikilisi neler yaptı, sayalım…
Faroe'ye yenildi. Ermenistan, Lüksemburg ve Gine'yle berabere kaldı, oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor.
Şimdi bu tablonun neresinde gurur veya racon var? Bu işleri ne zaman bırakacağını bilmezsen, zor durumda kalırsın. Son 2 senedeki tablonun en büyük müsebbibi olan Hamit Altıntop, istifa etmek yerine, o görevi esas hak eden insanların önünü kesiyor.
TERİM'İ İSTEMEYEN İKİ İSİM VAR
Sayın Soydan, bunlar çok ağır ithamlar… Sizce yeni teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı? Abdullah Avcı'nın ismi çok ön planda. Fatih Terim konuşuluyor ama yabancılar da gündemde. Görüşünüz nedir?
Sevgili Murat, ben bu sütunda sokak dedikodusu konuşmam, gerçekleri konuşurum, bunu herkes bilir. TFF geçen mart ayında Löw'e gitti ama anlaşamadı. Yerli olarak Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor, yardımcıları da Emre ile Arda olmak koşuluyla. Kadere bakın ki yönetimdeki 2 Galatasaraylı Yusuf Günay ve Hamit Altıntop, "Terim gelmesin, o gelirse bırakın soyunma odasını, bizi Riva'ya bile sokmaz" diyerek yönetimi Terim aleyhine etkiliyor. Onların istediği adam Abdullah Avcı. Milli Takım hiç kimsenin oyun alanı değildir. Başarısızlığı kabul edip istifa etmesi gerekenler, maalesef yeni oluşumu da çomaklayarak Milli Takım'ın geleceğini de ipotek altına alıyor.
SANKİ KULÜPLER DEFİNE BULMUŞ
Transfer dönemi sona erdi. Harcanan milyon Euro'lar inanılmaz. Bu dönemi nasıl yorumlarsınız? Ekonomik olarak etkisini nasıl yaşar kulüpler?
Akıl var, mantık var. Bu paraların altından kalkmak imkânsız. Bu tabloya bakınca 2 ihtimal geliyor aklıma: Ya bütün kulüpler Katar sermayesine satılacak, onun altyapısı hazırlanıyor, böyle bir borç başka türlü ödenmez çünkü ya da kulüplerin hepsi statların altında define buldu, açıklamak istemiyorlar. Bu sene şampiyon olan da dahil tüm kulüpler sezonu eksi bakiye ile kapatacak. Mantık bunun neresinde?
F.BAHÇE'NİN TEK RAKİBİ G.SARAY!
En iyi transferleri kim yaptı? Özellikle 4 Büyükler'e baktığınız zaman şampiyonluk adayınız kim?
Ben Fenerbahçeli Selim Soydan'ım. İçimden Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim tabii ki. Kalbimle değil beynimle karar vermem gerekirse, 5 senedir ilk defa ikisi de aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçe şahane bir kadro kurdu. Mühendisliği de gayet yerinde yaptılar. Tek rakip Galatasaray tabii ki. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun takvim sırasında tökezleme ihtimali yüksek. Fenerbahçe o periyodu hatasız geçerse büyük avantaj sağlar. Eğer bu periyot 5 puanın altında farkla sona ererse, avantaj Galatasaray'a geçer.
EĞER ESKİ ALİ KOÇ OLSAYDI ALTAY'I SATMAZDI
Altay Bayındır, Manchester United'a imza attı. Milli kalecinin gidişi ve yerine Livakovic'in gelişini nasıl yorumlarsınız?
Livakovic her büyük takımın almak istediği çok büyük bir kaleci. Unutmayın ki geçen sezon Fenerbahçe 44 gol yemiş ve hiçbir derbiyi kazanamamıştı. Bana göre Fenerbahçe'nin en isabetli transferi Livakovic'tir. Altay'ı tebrik ediyorum, Manchester United gibi büyük bir kulübe gittiği için ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a güzellik yapmış oldu Fenerbahçe.
Türkiye'de sıkça yapılan hatadır. İyi insanları iyi futbolcu sanırlar. Altay bence çok temiz, karakterli, düzgün bir çocuk. Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmeyi tercih etmesi, transferin yaşlı gözlerle gerçekleşmesi filan bunlar önemli değerler. Ama sırf böyle diye, Altay'ın kaybettirdiği puanları unutmak hata olur. Eski Ali Koç olsa duygusal davranıp Altay'la devam ederdi. Yeni sürüm Ali Koç hem Altay'la ağlıyor hem de parayı bastırıp yerine daha iyisini alıyor.
F.BAHÇE'YE BİR ERDEN TİMUR LAZIM
Özellikle büyük takımların yeni oyuncuları ile eskiler arasında maddi olarak ciddi bir uçurum olduğu söyleniyor. Hocaların aldığı ücretlerin bile yıldızların altında kalması dikkat çekiyor. Bu dengesizlik, yarışı nasıl etkiler?
Kulüplerin yönetim kurulları bu tarz sıkıntıları çözmek üzere seçilir. Şimdi Davinson Sanchez'in, Abdülkerim- Nelson ikilisinin aldığı paranın 2 katını kazanacak olması, Galatasaray için sıkıntı. Dzeko'nun aldığı paranın genel ortalamanın üstüne çıkması, Fenerbahçe'yi zorlar. Takım içi adalet en az kadro mühendisliği kadar önemlidir. Bu adaleti hangi yönetim kurulu daha iyi sağlarsa, o takım lehine ibre döner. Ben Erden Timur'un performansını beğeniyorum, geçen sezonki şampiyonluğun baş mimarı. Fenerbahçe yönetiminin de en az onun kadar mesai harcaması gerekiyor.
VOLKAN DEMİREL İLE GURUR DUYUYORUM
Volkan Demirel yaptığı açıklamalarda Muslera'nın kendisinden iyi olduğunu söyledi. Hatta Uruguaylı kalecinin jübilesinde Galatasaray kalesini koruyabileceğini de açıkladı. Ne diyorsunuz bunun hakkında?
İnsan kendine bir kadın seçmez, bir hayat seçer. Volkan'ın eşi Zeynep, kocasına mükemmel bir hayat arkadaşı oldu. Beraberce çok klas büyüdüler, her olaya bakışları takdiri hak ediyor. Volkan kaleciyken bu kadar olgun olabilse, Türkiye'nin en sevilen futbolcusu olurdu. Mükemmel bir açıklama. Volkan'la gurur duydum. Olur olur, bal gibi olur.