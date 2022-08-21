21 Ağustos 2022, Pazar MURAT ÖZBOSTAN











Her şey Avcı’ya yazar Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda telafisi mümkün ama hiç de kolay olmayan bir rövanş karşılaşmasına çıkacaksınız. Süper Lig'in en iyi takımlarından birine, deplasmana gidiyorsunuz, elbette ilk akla gelen soru; 'Kopenhag'da ikinci yarıda defansı toplayan ve oyunu kuran Bartra'nın ve orta sahanın oyun bozan adamı olan Siopis'in neden Antalyaspor deplasmanında karşılaşmaya ilk 11 başlamadığı!' Kabul edelim şampiyon kadronun iki kanat oyuncusundan biri gitti diğeri uzun süredir sakat. Üstüne bir de Marek Hamsik'in sakatlığı, takımın hücum gücünü çok düşürdü. Onların yerine forma giyenlerin bugüne kadar pek bir şey verdikleri de yok. Antalyaspor, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının aksine ilk yarının hakimi olduğu oyundan iki gol çıkarttı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın devreyi bitmeden yaptığı değişikler elbette geçen sezonki Galatasaray maçını akıllara getirdi. Bardhi'nin iki golüyle beraberliği bulmak mühim ancak Antalyaspor geçiş oyunundan iki gol çıkardı ve son çeyrekte fazlasıyla etkiliydi.



ŞAHİN İÇİN PRESTİJ

Trezeguet'nin kafası direkten dönmese oyun 3-3 bitebilirdi. Ama 90 dakikanın genelinde riskli ilk 11, kopuk oyun Abdullah Avcı'nın kalesinde 5 gol görmesine sebep oldu. Bu farklı skor, Nuri Şahin için çok prestijli bir galibiyet. Abdullah Avcı'nın takımın yaraları sarmak için sadece üç günü var. Ama çarşamba günü Kopenhag karşılaşmasında işimiz çok zor..