12 Ağustos 2022, Cuma MURAT ÖZBOSTAN











Serdar Dursun King’ten iyi... Türkiye'ye geldiğinde hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak koyan ve Avrupa'yı ikinci planda tuttuğunu söyleyen Jorge Jesus, Devler Ligi için karşılaştığı Dinamo Kiev'e elenince iki numaralı kupada yoluna davam etti... Portekizli hoca, Çekya'daki 8 bin kişilik statta, toplam kadro değeri 8 milyon Euro kadar olan rakibi karşısında her ne kadar rotasyonlu oyuncularıyla çıksa da dünkü Fenerbahçe'nin Slovacko'yu çok rahat yenmesi gerekirdi. Fenerbahçe turu geçtiği için tabii ki öncelikle mutluyuz... Puan kaybının yaşandığı ligdeki Ümraniye maçının oynandığı gün 10 numaralı formayı törenle alan Arda Güler, sahadaki formasını ise alamadı. Yapılan yıldız transferlere rağmen sarı-lacivertli taraftarların bir numaralı gözbebeği olan Arda, muradına dün erdi. Sert ve kabalık savunma karşında da zorlansa da pas dağıtımında başarılıydı, fizik olarak hazır değildi. Serdar Dursun'un, King'den eksiği yok fazlası var… Kendisinin hazırlayıp, kendisinin attığı golde yeteneğini ve ustalığını gösterdi. Fenerbahçe şu ana kadar beş resmi maç oynadı, bunun dört tanesi Avrupa mücadelesiydi ve bu beş karşılaşmada alınan sadece bir galibiyet var. Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki Fenerbahçe daha hazır değil, sarı-lacivertlilerin hocası Jesus daha hazır değil. Fakat bu zamanı verebilecek sabır taraftarda var mı derseniz bunun yanıtı 'hayır' olur. Eğer Jesus'un yerinde başka bir teknik direktör olsaydı ve bu istatistiği yakalasaydı çok daha sert eleştiriler alabilirdi.