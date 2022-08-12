Serdar Dursun King’ten iyi...

Türkiye'ye geldiğinde hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak koyan ve Avrupa'yı ikinci planda tuttuğunu söyleyen Jorge Jesus, Devler Ligi için karşılaştığı Dinamo Kiev'e elenince iki numaralı kupada yoluna davam etti... Portekizli hoca, Çekya'daki 8 bin kişilik statta, toplam kadro değeri 8 milyon Euro kadar olan rakibikarşısında her ne kadar rotasyonluoyuncularıyla çıksa dadünkü Fenerbahçe'nin Slovacko'yuçok rahat yenmesi gerekirdi. Fenerbahçe turu geçtiği için tabii ki öncelikle mutluyuz... Puan kaybınınyaşandığıligdekiÜmraniyemaçınınoynandığıgün 10numaralı formayı törenle alanArda Güler, sahadaki formasınıise alamadı. Yapılan yıldız transferlere rağmen sarı-lacivertli taraftarların bir numaralı gözbebeği olan Arda, muradına dün erdi. Sert ve kabalık savunma karşında da zorlansa da pas dağıtımında başarılıydı, fizik olarak hazır değildi. Serdar Dursun'un, King'den eksiği yok fazlası var… Kendisinin hazırlayıp, kendisininattığı golde yeteneğini veustalığını gösterdi. Fenerbahçe şu ana kadar beş resmi maç oynadı, bunun dört tanesi Avrupa mücadelesiydi ve bu beş karşılaşmada alınansadece bir galibiyet var. Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki Fenerbahçe daha hazır değil, sarı-lacivertlilerinhocası Jesus dahahazır değil. Fakat bu zamanıverebilecek sabır taraftarda varmı derseniz bunun yanıtı 'hayır'olur. Eğer Jesus'un yerinde başka bir teknik direktör olsaydı ve bu istatistiği yakalasaydı çok daha sert eleştiriler alabilirdi.