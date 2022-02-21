21 Şubat 2022, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN











Boşuna bu kadar fark atmamış! Trabzonspor başını alıp giderken, bu saatten sonra kendisine rakip olabilecek bir takım yok.. Şampiyonluk ifadesini kullanmak için de erken değil.. Özetle bordo-mavili takım hedefine tam gaz gidiyor.. Hatta eze eze.. Bir Trabzonspor var bir de artık diğerleri.. Maça gelirsek.. Trabzonspor'un alışılagelmiş önde baskıyla rakibi hataya zorlayıp, topu kaparak gol yapma becerisini Antalyaspor'un genç hocası Farioli göz ardı etmiş.. Çok beğenilen bir teknik adam olsa da dünkü maçta şu ortaya çıktı; tecrübesiz ve daha yolu uzun bir hoca.. Kaleciden başlayarak geriden oyun kurmaya çalışmak Alanyaspor için harakiriydi. Çünkü ligin en iyi hücum futbolunu oynayan Trabzonspor'un hataları affetmediği biliniyordu. Orta sahadaki Siopis, Dorukhan ve Bakasetas'ın da hırslı oyunuyla birlikte bir iki pozisyon verseler de ilk yarıda Trabzonspor fişi çekti. Nwakaeme sihirbazlığını, takipçiliğini, aklını ve oyun bilgisini yine gösterdi. Topu takip edip usta işi son vuruşlarıyla geçen sezonki gol sayısını da şimdiden geçti. Cornelius ise fizik gücünü muhteşem kullandı. Omuz omuza mücadelede rakibini egale ederek şık vuruşuyla fileleri havalandırdı. Attı ve attırdı. Dorukhan'ın kafa golü de jeneriklikti. Abdullah Avcı ile ne kadar başarılı bir yol aldı Dorukhan.. Bu arada adı Galatasaray için bile geçen Farioli'nin maçı film izler gibi takip edip bir B planı üretememesi de Trabzonspor'un işini kolaylaştırdı.

Artık haftaları sayan bir Trabzonspor var. Kararlı, istekli, arzulu, hırslı.. Ne ararsanız var.. Boşuna bu kadar rakiplerine fark atmamış..