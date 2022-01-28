Hiç ‘Mesut’ olamadılar!Bundan 1 yıl önce Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Türk futbolu için tarihi bir gündü… Mesut hayallerindeki takıma, Fenerbahçe de Mesut'a kavuşmuştu. Ama geride kalan bir yılda hiç 'Mesut' olamadılar. Ne Fenerbahçe ne de taraftarlar. Mesut Özil'le ilgili binlerce haberin yarısından fazlası olumsuzdu. Aşı tutmadı… Bunun birçok nedeni olabilir. Bu kadar kariyerli bir yıldız, Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamadı. Bugün sorsak 'Yok öyle bir şey' der... Lakin gerçekler farklı. Futbola uzun bir ara veren, Arsenal'de mobbinge maruz kalan ve Almanya'da yerden yere vurulan bir dünya yıldızının Fenerbahçe'de tekrar eski kimliğine kavuşmasını beklemek belki de bizler için büyük bir hayalcilikti. Ben 'Olur' diye ummuştum. Mesut'un Süper Lig'de olması marka değeri için önemliydi. Bugün hâlâ Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim... Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Pereira ve İsmail Kartal... Özellikle Portekizli teknik adam ile frekansları fazlasıyla çatıştı. Bardak taştığı zaman da Pereira kovuldu. İsmail Kartal, "Kaptanımız bize, bana destek olmalı" dedi ama o günden beri Mesut yok... Sakat! Antalya kampına da götürülmedi... Oysa bu kampta takım kaptanı olarak bulunmalıydı. Bu takımın Mesut'a, Mesut'un da Fenerbahçe'ye çok ihtiyacı var. Ama başkan Ali Koç bile Mesut için, 'Ticarete değil futboluna baksın' dedi. Durum böyle iken aradan geçen 1 yılda kimse 'Mesut' olamadı. İnşallah gelecek yıllarda olurlar!
19 MAÇTA FORMA GİYMEDİ
NOT: 25 Ocak 2021'de çocukluk hayali kurduğu Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 34 maçta forma giydi. 24'ünde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcu 8 gole imza atıp 5 de asist katkısı verdi. Kırmızı kart görmeyen Mesut, sadece 1 sarı ile cezalandırıldı. Sakatlıklar ve antrenman eksikliğinden dolayı Fenerbahçe'de toplamda 19 mücadelede boy gösteremedi.