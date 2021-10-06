Ferdi Kadıoğlu’nun Milli Takım meselesi

MURAT ÖZBOSTAN

F.Bahçe'ninbu sezon ismi başarısıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu (21 yaş) seçimini Türk Milli Takımı'ndan yana yaptı.. Bu haberi dün'da okudunuz.. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntzdedi. Arkasından baba Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı.. Gerisini size bırakırım TFF" paylaşımı yapmıştı.. (Kuntz eksik bilgi almış bu arada) Biraz da sanki kafalar karıştı.ÖncelikleMilli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos 2020'de verdiği bir röportajda bu konuyla ilgili bir soruya bakın ne yanıt vermiş:Sinan; iki pasaportlu olduğu için hakkını kaybetmeden alabilmek için önce evet demesi, sonra işlem yapılması gerekiyor. Bu maça yetişmedi, daha sonra yetişirse değerlendireceğiz.Dolayısıyla o süre şu anda yetişmiyor. Bundan sonrası için bir karar verip işleme koyarsak o zaman değerlendiririz."Yani Milli Takım, Ferdi'yi beklemişTabii konuönemli. Hollanda doğumlu olduğu için debasın Ferdi'nin peşini bırakmamış. Ferdi,milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nınDe Telegraaf gazetesine 23 Mart 2021'de birdemeç vermiş:Babası Türk, annesi Kanadalı olan yıldız futbolcuya Kanada da teklifte bulunmuş. Ama Ferdi kabul etmemiş. Oyuncunun ilk seçeneği Hollanda A Milli Takımı..Bunun üzerine Ferdi de Türkiye'yi seçmiş. İyi de yapmış. Umarız gerekli evraklar kısa zamanda düzenlenir ve Ay-Yıldızlı takıma uzun yıllar hizmet eder.Diğer bir ayrıntı da önemli. Ferdi bugüne kadar Hollanda'nın U15'ten U21 takımlarına kadar bütün yaş kategorilerinde milli olurken, Türk Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde hiç oynamadı.Ferdi eğer Hollanda ya da Kanada'yı tercih etseydi, F.Bahçe'de yabancı statüsünde oynamaya başlayacaktı. Bu da yerli oyuncunun çok önemli olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ye zarar veren bir durum olacaktı.