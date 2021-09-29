MURAT ÖZBOSTAN

Yenik değil bu genç adamlar

Pandemi günlerinde karantina yüzünden 4-5 eksiği olan çok takım gördük ama ideal 11'inden 8 eksiği olan, kadro derinliğini yitirmiş Beşiktaş'ın çileli başlayan Amsterdam yolculuğu, yürekli gençlerin oyunu sayesinde çoğu insanın aklından geçen çok farklı bir mağlubiyetten uzak bitti. Bahis şirketleri çok üzülmüştür herhalde! Üstelik Fransız hakem, Kenan'ın attığı gol öncesi omuz omuza mücadelesine komik bir faul çalarak Sergen Yalçın'ın takımının zor günlerinde adeta açık yaraya parmak bastı… Kötü niyetli bir hakemdi.. Dortmund karşısındaki Beşiktaş 11'i Ajax karşısında da belki favori olmazdı ama kalite ve tecrübe eksikliği dün tabelayı belirledi. Oğuzhan'ı kulübede oturtup çok güvendiği Can'a forma veren Sergen Yalçın, sol kanatta da önde Rıdvan'ı oynatırken rakibin en azından bir kanadını kırmak niyetindeydi ama Hollanda ekibinin büyük kozu Tadic sol kanattaydı. Batshuayi'nin direkten dönen topu gol olsa Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmış Ajax'ın fiyakasını bozacaktı. Lizbon'da 5, liginde bir maçta 9 gol atmış Ajax ilk golde rakibini kovalamayan Kenan'ın hatasıyla kolay tabela yaptı. Sporting'e 4 gol atan Haller, bu sezon tutulması zor bir santrfor, onun golüyle devreye 2-0 önde gittiler… Sakatlar kervanına Umut Meraş da eklenirken Sergen Yalçın'ın takımı 90 dakikayı stoper ikilisinde 18 yaşında iki genç Serdar ve Berkay ile bitirdi. Tarih bunu da yazar.. Evet bu mecburiyetti ama yine de iki genç sonuna kadar savaştı. Ve elbette kalede 20 yaşındaki Ersin.. Ajax karşısında farkın büyümesine tek başına engel olan kurtarışlarıyla hem kendi geleceğini hem de Kartal'ın Sivas maçı öncesi önünü aydınlattı.