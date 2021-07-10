Güle oynaya çıkarlar

MURAT ÖZBOSTAN

Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki mektuplara önceki gün bir yenisi daha eklendi. Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu ve 19 kulüp başkanı, isteklerini 4 madde ile sıraladı. En can alıcı nokta ise son satırlarda:Bir kere böyle bir şey olacağına ihtimal dahi vermiyorum. Markayı yönetmek TFF'nin görevi olsa da futbolun aktörleri kulüpler.Ne yaptılar; Bankalar Birliği ile anlaşma... Neden yaptılar; çeviremedikleri borçları için... İşin en can alıcı noktası para olduğuna göre bunu yönetmeye talip olmak önemli bir cesaret...Bugün bütün kulüpler borç rüzgarında sağa sola savruluyorsa bundan sonraki süreçte bu işi nasıl yönetecekler?8+6 yanlış bir karar… En iyi rakam, artısız 10 olmalıydı. 10 yabancı alırsın, kaçını oynatırsan oynat... Artı 6 gereksiz. Bu arada kulüpler sınırsız istiyor yine!Beşiktaş'ta Ghezzal ile Rosier'in durumu hâlâ belli değil. İyi bir golcü alınmadı... Takımın yüzde 50'si gitti... Günler geçiyor...Galatasaray da Fenerbahçe de sağ bek arıyor. Trabzonspor sağ bek (Bruno Peres) aldı... Demek ki sağ bek sıkıntısı var.Bu durum Ghezzal için de geçerli. Bonservisi yüksek. Konuşulan çok rakam var. Galatasaray da Fenerbahçe de aportta bekliyor. Giden yüzde 50 için daha fazla zaman kaybetmemek lazım sanki!Fenerbahçe, Pereira'yı takımın başına getirdi. Bu konuda suçlu yine medya oldu. Fenerbahçe yönetimi, 'Hocamızı itibarsızlaştırmayın' diyor. Kimse kimseyi itibarsızlaştırmıyor.Biz bir şey demedik. Herkes bu tercihin son 48 saat içinde yapıldığını bal gibi biliyor.Tribünler de açılıyor. Portekizli teknik adamın bir gram bile kredisi yok. Durum böyle iken de sürekli Topuk Yaylası'nın disiplin ve idman notlarını medya ile paylaşan Fenerbahçe, camiaya "Hocamız işinin başında... Çok çalışıyor" mesajını veriyor.