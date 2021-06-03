Fenerbahçe’nin yeni hocasını Özil belirler!

MURAT ÖZBOSTAN

transferde sağlam adımlar atıyor. Erken başladılar. En önemli avantajları ise takımın başında bir hocasının olması. Abdullah Avcı bir reçete yazdı, yönetim de uyguluyor.Şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masada. Burak Elmas seçimi kazanırsa, Fatih Terim ile devam edecek.Diğer adaylar için net bir yorum yapılamıyor. 23 Haziran'da yeni yönetim mazbatasını aldığı zaman ya Terim ya da başka bir teknik adam olacak. MeselaAli Koç, Emre Belözoğlu için risk almam deyip, yabancı bir hocaya risk haklarını kullanacak. Yerli de olsa yabancı da olsa Fenerbahçe'nin işi önümüzdeki sezon da zor! Yabancı teknik adamın ilk senesinde gelip bir takımı şampiyon yapması %35'lik bir ihtimal. Sayın Koç bu riski göze almış!Bu nedenle de Alman bir teknik adam yüksek ihtimal.Sezon biteli 19 gün oldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yeni mukavele yapmadı. Taraflar 'Hiçbir sorun yok" diyor. Kulisler ise farklı şeyler! İllaki imzalar atılacak.aylarda basketbolda, voleybolda, cimnastikte, atletizm, güreş ve halterde Türkiye büyük başarılara imza attı. Son olarak Anadolu Efes ülkemize EuroLeague'de büyük bir gurur yaşattı. Sırf eleştiri olsun diyeşeklinde zaman zaman eleştiriler oluyor. Bu tesislerden her sene şampiyonlar çıkmaya başladı. Türk sporu son zamanlarda büyük bir atılım yaptı. 8 gün sonra Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Milli Takımımız da inşallah Türk halkına mutlu günler yaşatacak.Dünya ve Avrupa'da sporla var olmak önemli.Geçmişte futbol kulüplerimiz de ses getirecek sonuçlar alıyordu. Özellikle iki sezondur başta büyük takımlarımız olmak üzere Avrupa'da nal topluyoruz. Şimdi yine transfer dönemine girdik. Transfer haberleri havada uçuşuyor. Oysa bakıldığı zaman kulüplerin kasasının tamtakır olduğu gerçek. Ben yine inşallah deyip temennide bulunayım. Umarız Avrupa'da başarılı olurlar.